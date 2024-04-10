В Оренбуржье сократился сброс воды в Ирикле

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Полноводие. Курган, половодье, наводнение
Василий Козупица заявил, что власти обдумывают варианты для ускорения отвода воды от населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Интенсивность сброса воды из Ириклинского водохранилища уменьшается. Об этом заявил глава Орска Василий Козупица. По его словам, это приводит к снижению уровня реки Урал.

«Сброс с Ириклы сокращается, свободный объем водохранилища увеличивается, уровень Урала падает», — написал Козупица в своем telegram-канале. По его словам, власти рассматривают варианты для ускорения отвода воды от населенных пунктов.

Он отметил, что в ходе инспекции дамбы вместе с сотрудниками МЧС была оценена обстановка на месте образования промоин. Предыдущие попытки заделать промоины крупным щебнем во время пика паводка не принесли результата — камни были смыты мощным потоком воды. Теперь, когда паводковая активность спала, идет поиск оптимальных решений для отвода воды и последующего восстановления города, подчеркнул Козупица.

Ранее Козупица сообщил, что уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Он подчеркнул, что в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома.

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Интенсивность сброса воды из Ириклинского водохранилища уменьшается. Об этом заявил глава Орска Василий Козупица. По его словам, это приводит к снижению уровня реки Урал. «Сброс с Ириклы сокращается, свободный объем водохранилища увеличивается, уровень Урала падает», — написал Козупица в своем telegram-канале. По его словам, власти рассматривают варианты для ускорения отвода воды от населенных пунктов. Он отметил, что в ходе инспекции дамбы вместе с сотрудниками МЧС была оценена обстановка на месте образования промоин. Предыдущие попытки заделать промоины крупным щебнем во время пика паводка не принесли результата — камни были смыты мощным потоком воды. Теперь, когда паводковая активность спала, идет поиск оптимальных решений для отвода воды и последующего восстановления города, подчеркнул Козупица. Ранее Козупица сообщил, что уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Он подчеркнул, что в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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