В Оренбуржье сократился сброс воды в Ирикле

10 апреля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Василий Козупица заявил, что власти обдумывают варианты для ускорения отвода воды от населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Интенсивность сброса воды из Ириклинского водохранилища уменьшается. Об этом заявил глава Орска Василий Козупица. По его словам, это приводит к снижению уровня реки Урал. «Сброс с Ириклы сокращается, свободный объем водохранилища увеличивается, уровень Урала падает», — написал Козупица в своем telegram-канале . По его словам, власти рассматривают варианты для ускорения отвода воды от населенных пунктов. Он отметил, что в ходе инспекции дамбы вместе с сотрудниками МЧС была оценена обстановка на месте образования промоин. Предыдущие попытки заделать промоины крупным щебнем во время пика паводка не принесли результата — камни были смыты мощным потоком воды. Теперь, когда паводковая активность спала, идет поиск оптимальных решений для отвода воды и последующего восстановления города, подчеркнул Козупица. Ранее Козупица сообщил, что уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Он подчеркнул, что в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интенсивность сброса воды из Ириклинского водохранилища уменьшается. Об этом заявил глава Орска Василий Козупица. По его словам, это приводит к снижению уровня реки Урал. «Сброс с Ириклы сокращается, свободный объем водохранилища увеличивается, уровень Урала падает», — написал Козупица в своем telegram-канале. По его словам, власти рассматривают варианты для ускорения отвода воды от населенных пунктов. Он отметил, что в ходе инспекции дамбы вместе с сотрудниками МЧС была оценена обстановка на месте образования промоин. Предыдущие попытки заделать промоины крупным щебнем во время пика паводка не принесли результата — камни были смыты мощным потоком воды. Теперь, когда паводковая активность спала, идет поиск оптимальных решений для отвода воды и последующего восстановления города, подчеркнул Козупица. Ранее Козупица сообщил, что уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Он подчеркнул, что в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома.