Глава Орска сообщил о понижении уровня паводковой воды

Мэр Орска Козупица: уровень Урала упал на 29 см к утру 10 апреля
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В районе Орска остаются затопленными почти 6800 домов, заявил Козупица (архивное фото) Фото:
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Уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица.

«На 10 утра Ириклинское водохранилище сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, приток — 1226, за сутки он сократился на 259 кубов. Уровень Урала упал на 29 см и составил 899 см», — написал Василий Козупица в своем telegram-канале.

По его словам, в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома. Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. «В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек», — резюмировал мэр.

Уровень воды в Урале в районе Оренбурга к утру 10 апреля повысился на 81 сантиметр, сообщает администрация города. За ночь воды прибавилось столько, что ее уровень вырос на полметра.

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Уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «На 10 утра Ириклинское водохранилище сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, приток — 1226, за сутки он сократился на 259 кубов. Уровень Урала упал на 29 см и составил 899 см», — написал Василий Козупица в своем telegram-канале. По его словам, в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома. Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. «В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек», — резюмировал мэр. Уровень воды в Урале в районе Оренбурга к утру 10 апреля повысился на 81 сантиметр, сообщает администрация города. За ночь воды прибавилось столько, что ее уровень вырос на полметра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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