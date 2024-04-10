Глава Орска сообщил о понижении уровня паводковой воды

Мэр Орска Козупица: уровень Урала упал на 29 см к утру 10 апреля

10 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

В районе Орска остаются затопленными почти 6800 домов, заявил Козупица (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «На 10 утра Ириклинское водохранилище сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, приток — 1226, за сутки он сократился на 259 кубов. Уровень Урала упал на 29 см и составил 899 см», — написал Василий Козупица в своем telegram-канале . По его словам, в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома. Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. «В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек», — резюмировал мэр. Уровень воды в Урале в районе Оренбурга к утру 10 апреля повысился на 81 сантиметр, сообщает администрация города. За ночь воды прибавилось столько, что ее уровень вырос на полметра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «На 10 утра Ириклинское водохранилище сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, приток — 1226, за сутки он сократился на 259 кубов. Уровень Урала упал на 29 см и составил 899 см», — написал Василий Козупица в своем telegram-канале. По его словам, в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома. Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. «В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек», — резюмировал мэр. Уровень воды в Урале в районе Оренбурга к утру 10 апреля повысился на 81 сантиметр, сообщает администрация города. За ночь воды прибавилось столько, что ее уровень вырос на полметра.