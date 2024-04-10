Глава Орска сообщил о понижении уровня паводковой воды

Уровень воды в Урале в районе Орска снизился на 29 сантиметров. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица.
«На 10 утра Ириклинское водохранилище сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду, приток — 1226, за сутки он сократился на 259 кубов. Уровень Урала упал на 29 см и составил 899 см», — написал Василий Козупица
По его словам, в районе Орска остаются подтопленными 6793 дома. Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. «В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек», — резюмировал мэр.
Уровень воды в Урале в районе Оренбурга к утру 10 апреля повысился на 81 сантиметр, сообщает администрация города. За ночь воды прибавилось столько, что ее уровень вырос на полметра.
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