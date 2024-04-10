Глава Минстроя назвал, сколько объектов надо восстановить из-за паводка в Орске

Глава Минстроя Файзуллин: в Орске требуют восстановления 6,5 тысячи объектов

10 апреля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Ирек Файзуллин сообщил, что компенсации жителям будут отправлены Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Около 6,5 тысячи объектов в Орске требуют восстановления после наводнения. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. По его словам, восстановительные работы потребуют участия всех федеральных органов власти. «Предварительно, на сегодня речь идет о 268 многоквартирных домах, 6200 индивидуальных домах, более 30 социально-культурных объектах, которые требуют восстановления», — заявил Файзуллин. Его слова приводит пресс-служба министерства. Он добавил, что федеральные органы власти примут участие в восстановительных работах. Файзуллин подчеркнул, что компенсации жителям будут выплачены, в том числе за счет федерального бюджета. Основные усилия будут направлены на восстановление жилья, систем жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры. Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил, что интенсивность сброса воды из Ириклинского водохранилища уменьшается. По его словам, это приводит к снижению уровня реки Урал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 6,5 тысячи объектов в Орске требуют восстановления после наводнения. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. По его словам, восстановительные работы потребуют участия всех федеральных органов власти. «Предварительно, на сегодня речь идет о 268 многоквартирных домах, 6200 индивидуальных домах, более 30 социально-культурных объектах, которые требуют восстановления», — заявил Файзуллин. Его слова приводит пресс-служба министерства. Он добавил, что федеральные органы власти примут участие в восстановительных работах. Файзуллин подчеркнул, что компенсации жителям будут выплачены, в том числе за счет федерального бюджета. Основные усилия будут направлены на восстановление жилья, систем жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры. Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил, что интенсивность сброса воды из Ириклинского водохранилища уменьшается. По его словам, это приводит к снижению уровня реки Урал.