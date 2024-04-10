Глава Минстроя назвал, сколько объектов надо восстановить из-за паводка в Орске

Глава Минстроя Файзуллин: в Орске требуют восстановления 6,5 тысячи объектов
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Наводнение. Староуткинск, староуткинск, чусовая, половодье, наводнение
Ирек Файзуллин сообщил, что компенсации жителям будут отправлены Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Около 6,5 тысячи объектов в Орске требуют восстановления после наводнения. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. По его словам, восстановительные работы потребуют участия всех федеральных органов власти.

«Предварительно, на сегодня речь идет о 268 многоквартирных домах, 6200 индивидуальных домах, более 30 социально-культурных объектах, которые требуют восстановления», — заявил Файзуллин. Его слова приводит пресс-служба министерства. Он добавил, что федеральные органы власти примут участие в восстановительных работах.

Файзуллин подчеркнул, что компенсации жителям будут выплачены, в том числе за счет федерального бюджета. Основные усилия будут направлены на восстановление жилья, систем жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры.

Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил, что интенсивность сброса воды из Ириклинского водохранилища уменьшается. По его словам, это приводит к снижению уровня реки Урал.

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Около 6,5 тысячи объектов в Орске требуют восстановления после наводнения. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. По его словам, восстановительные работы потребуют участия всех федеральных органов власти. «Предварительно, на сегодня речь идет о 268 многоквартирных домах, 6200 индивидуальных домах, более 30 социально-культурных объектах, которые требуют восстановления», — заявил Файзуллин. Его слова приводит пресс-служба министерства. Он добавил, что федеральные органы власти примут участие в восстановительных работах. Файзуллин подчеркнул, что компенсации жителям будут выплачены, в том числе за счет федерального бюджета. Основные усилия будут направлены на восстановление жилья, систем жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры. Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил, что интенсивность сброса воды из Ириклинского водохранилища уменьшается. По его словам, это приводит к снижению уровня реки Урал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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