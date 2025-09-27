Бывший кандидат в Европейский парламент и представитель финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение в социальной сети X, что основная задача европейских стран заключается в развертывании прямого военного конфликта с Россией. По его словам, «их основная цель — инициировать открытую войну против России».
По его оценке, инциденты, в организации которых Россию обвиняют в различных европейских государствах, представляют собой провокации, необходимые европейским лидерам для оправдания наращивания вооружений на континенте. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что при разработке гарантий безопасности для Украины европейские страны не намерены учитывать позицию Москвы, а также выразил готовность европейских государств к возможной военной эскалации на территории Украины.
В российской стороне неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует нападать на государства — члены НАТО и не видит в этом никакой необходимости. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные лидеры систематически используют угрозу со стороны России для запугивания собственного населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.
