В Финляндии раскрыли план Европы по войне против России

Политик Мема назвал главной целью Европы начать войну с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, считает Мема
Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, считает Мема Фото:

Бывший кандидат в Европейский парламент и представитель финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение в социальной сети X, что основная задача европейских стран заключается в развертывании прямого военного конфликта с Россией. По его словам, «их основная цель — инициировать открытую войну против России».

«Их главная цель — начать прямую войну с Россией», — заявил он. Его слова опубликованы в социальных сетях.  

По его оценке, инциденты, в организации которых Россию обвиняют в различных европейских государствах, представляют собой провокации, необходимые европейским лидерам для оправдания наращивания вооружений на континенте. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что при разработке гарантий безопасности для Украины европейские страны не намерены учитывать позицию Москвы, а также выразил готовность европейских государств к возможной военной эскалации на территории Украины.

В российской стороне неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует нападать на государства — члены НАТО и не видит в этом никакой необходимости. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные лидеры систематически используют угрозу со стороны России для запугивания собственного населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший кандидат в Европейский парламент и представитель финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение в социальной сети X, что основная задача европейских стран заключается в развертывании прямого военного конфликта с Россией. По его словам, «их основная цель — инициировать открытую войну против России». «Их главная цель — начать прямую войну с Россией», — заявил он. Его слова опубликованы в социальных сетях.   По его оценке, инциденты, в организации которых Россию обвиняют в различных европейских государствах, представляют собой провокации, необходимые европейским лидерам для оправдания наращивания вооружений на континенте. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что при разработке гарантий безопасности для Украины европейские страны не намерены учитывать позицию Москвы, а также выразил готовность европейских государств к возможной военной эскалации на территории Украины. В российской стороне неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует нападать на государства — члены НАТО и не видит в этом никакой необходимости. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные лидеры систематически используют угрозу со стороны России для запугивания собственного населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...