Жительница Харьковской области: ВСУ пьют, дебоширят и грозятся пойти на Киев

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Военные ВСУ в Харьковской области угрожают пойти на Киев
Военные ВСУ в Харьковской области угрожают пойти на Киев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, которые размещены в Харьковской области, употребляют спиртные напитки, нарушают общественный порядок и угрожают направиться в военный поход на Киев. Об этом рассказала местная жительница.

"Военнослужащие ВСУ часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут", — передает слова местной жительницы РИА Новости. Она добавила, что в данный момент в регионе осталось мало бойцов ВСУ. Многие были убиты или отправлены на фронт, а другие дезертировали. Те, кто остался, не хотят воевать. Они выглядят измученными и плохо вооружены.

По словам женщины, несмотря на продвижение ВС РФ в Харьковской области, количество украинских военных в области уменьшилось. Раньше военных ВСУ насильно размещали в домах местных жителей, заключила женщина.

Положение ВСУ на харьковском направлении достаточно тяжелое. Российские военные за короткое время захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области. Группа "Север" собирается продолжить наступление. ВС РФ контролируют западную и северную части Волчанска. Отмечается, что построенные ВСУ укрепления на данном участке фронта плохо подготовлены для того, чтобы выдержать натиск российской армии, передает Pravda.Ru.

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Украинские военные, которые размещены в Харьковской области, употребляют спиртные напитки, нарушают общественный порядок и угрожают направиться в военный поход на Киев. Об этом рассказала местная жительница. "Военнослужащие ВСУ часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут", — передает слова местной жительницы РИА Новости. Она добавила, что в данный момент в регионе осталось мало бойцов ВСУ. Многие были убиты или отправлены на фронт, а другие дезертировали. Те, кто остался, не хотят воевать. Они выглядят измученными и плохо вооружены. По словам женщины, несмотря на продвижение ВС РФ в Харьковской области, количество украинских военных в области уменьшилось. Раньше военных ВСУ насильно размещали в домах местных жителей, заключила женщина. Положение ВСУ на харьковском направлении достаточно тяжелое. Российские военные за короткое время захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области. Группа "Север" собирается продолжить наступление. ВС РФ контролируют западную и северную части Волчанска. Отмечается, что построенные ВСУ укрепления на данном участке фронта плохо подготовлены для того, чтобы выдержать натиск российской армии, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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