Украинские военные, которые размещены в Харьковской области, употребляют спиртные напитки, нарушают общественный порядок и угрожают направиться в военный поход на Киев. Об этом рассказала местная жительница.
"Военнослужащие ВСУ часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут", — передает слова местной жительницы РИА Новости. Она добавила, что в данный момент в регионе осталось мало бойцов ВСУ. Многие были убиты или отправлены на фронт, а другие дезертировали. Те, кто остался, не хотят воевать. Они выглядят измученными и плохо вооружены.
По словам женщины, несмотря на продвижение ВС РФ в Харьковской области, количество украинских военных в области уменьшилось. Раньше военных ВСУ насильно размещали в домах местных жителей, заключила женщина.
Положение ВСУ на харьковском направлении достаточно тяжелое. Российские военные за короткое время захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области. Группа "Север" собирается продолжить наступление. ВС РФ контролируют западную и северную части Волчанска. Отмечается, что построенные ВСУ укрепления на данном участке фронта плохо подготовлены для того, чтобы выдержать натиск российской армии, передает Pravda.Ru.
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