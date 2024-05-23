Появилось видео пожара на полигоне под Львовом, где погибли 100 военных ВСУ

ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ и иностранных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области. В результате пожара погибли свыше 100 боевиков. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Dambiev.
«В результате нанесенного удара сообщалось об около 100 уничтоженных или раненых», — написали в telegram-канале. Отмечается, что порядка 30 из убитых были иностранными наемниками из Польши, Франции, Великобритании и Германии.
На видео можно заметить сгоревшие горящие двухъярусные кровати. Помимо прочего, в результате атаки по ВСУ были уничтожены 15 бронемашин.
Полигон уже горел в марте 2022 года. Согласно рассекреченной информации от Киева, в результате атаки строй покинули более 200 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.