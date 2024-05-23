23 мая 2024

Появилось видео пожара на полигоне под Львовом, где погибли 100 военных ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате пожара на полигоне под Львовом погибло около 30 иностранных наемников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ и иностранных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области. В результате пожара погибли свыше 100 боевиков. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Dambiev.

«В результате нанесенного удара сообщалось об около 100 уничтоженных или раненых», — написали в telegram-канале. Отмечается, что порядка 30 из убитых были иностранными наемниками из Польши, Франции, Великобритании и Германии.

На видео можно заметить сгоревшие горящие двухъярусные кровати. Помимо прочего, в результате атаки по ВСУ были уничтожены 15 бронемашин.

Полигон уже горел в марте 2022 года. Согласно рассекреченной информации от Киева, в результате атаки строй покинули более 200 человек.

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ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ и иностранных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области. В результате пожара погибли свыше 100 боевиков. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Dambiev. «В результате нанесенного удара сообщалось об около 100 уничтоженных или раненых», — написали в telegram-канале. Отмечается, что порядка 30 из убитых были иностранными наемниками из Польши, Франции, Великобритании и Германии. На видео можно заметить сгоревшие горящие двухъярусные кровати. Помимо прочего, в результате атаки по ВСУ были уничтожены 15 бронемашин. Полигон уже горел в марте 2022 года. Согласно рассекреченной информации от Киева, в результате атаки строй покинули более 200 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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