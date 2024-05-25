Министр нацполитики Чечни: стрелявший по полицейским в Петербурге болен

Мужчина, забаррикадировавшийся в квартире и открывший огонь по сотрудникам полиции, имеет психические заболевания. Об этом заявил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.
Когда стало известно о происшествии, в СМИ выяснили, что мужчина, стрелявший по полицейским — уроженец Чечни. «Это 59-летний Лечи Алханов, который по предварительной информации неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей. Человек с умственными отклонениями, который кроме всего прочего, имеет другие тяжелые заболевания», — написал Ахмед Дудаев у себя в telegram-канале.
Министр нацполитики также призвал не распространять слухи о действиях человека, который болен. Также он заявил, что все, кто делает акцент на национальности гражданина — провокаторы, которые пытаются раздуть межнациональный конфликт на территории РФ.
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