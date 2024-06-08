Самолет сел на дорогу в районе Лыткарино
Легкомоторный самолет совершил посадку на Тураевское шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Baza.
«Экстренную посадку самолет совершил в районе Лыткарино на Тураевском шоссе», — сообщает telegram-канал. Инцидент произошел рядом с Лыткаринским заводом оптического стекла.
В самолете, по свидетельству очевидцев, находились три человека. Они не пострадали. Воздушное судно после посадки съехало на обочину. По информации Shot, самолет был экскурсионным. Его пилот временно задержан до выяснения обстоятельств.
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