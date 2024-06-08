08 июня 2024

Легкомоторный самолет приземлился на шоссе в Подмосковье. Фото, видео

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Самолет сел на дорогу в районе Лыткарино
Самолет сел на дорогу в районе Лыткарино Фото:

Легкомоторный самолет совершил посадку на Тураевское шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Baza.

«Экстренную посадку самолет совершил в районе Лыткарино на Тураевском шоссе», — сообщает telegram-канал. Инцидент произошел рядом с Лыткаринским заводом оптического стекла.

В самолете, по свидетельству очевидцев, находились три человека. Они не пострадали. Воздушное судно после посадки съехало на обочину. По информации Shot, самолет был экскурсионным. Его пилот временно задержан до выяснения обстоятельств.

Фото:

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Легкомоторный самолет совершил посадку на Тураевское шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Baza. «Экстренную посадку самолет совершил в районе Лыткарино на Тураевском шоссе», — сообщает telegram-канал. Инцидент произошел рядом с Лыткаринским заводом оптического стекла. В самолете, по свидетельству очевидцев, находились три человека. Они не пострадали. Воздушное судно после посадки съехало на обочину. По информации Shot, самолет был экскурсионным. Его пилот временно задержан до выяснения обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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