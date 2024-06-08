Легкомоторный самолет приземлился на шоссе в Подмосковье. Фото, видео

08 июня 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Самолет сел на дорогу в районе Лыткарино Фото: соцсети Легкомоторный самолет совершил посадку на Тураевское шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Baza. «Экстренную посадку самолет совершил в районе Лыткарино на Тураевском шоссе», — сообщает telegram-канал. Инцидент произошел рядом с Лыткаринским заводом оптического стекла. В самолете, по свидетельству очевидцев, находились три человека. Они не пострадали. Воздушное судно после посадки съехало на обочину. По информации Shot, самолет был экскурсионным. Его пилот временно задержан до выяснения обстоятельств. Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легкомоторный самолет совершил посадку на Тураевское шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Baza. «Экстренную посадку самолет совершил в районе Лыткарино на Тураевском шоссе», — сообщает telegram-канал. Инцидент произошел рядом с Лыткаринским заводом оптического стекла. В самолете, по свидетельству очевидцев, находились три человека. Они не пострадали. Воздушное судно после посадки съехало на обочину. По информации Shot, самолет был экскурсионным. Его пилот временно задержан до выяснения обстоятельств.