23 июня 2024

В МВД сообщили о перекрытии силовиками выездов из Махачкалы

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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Силовики перекрыли выезды из Махачкалы. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.

«Выезды из Махачкалы перекрытии силовиками», — передает МВД Республики. Уточняется, что сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город.

Ранее сообщалось, что трое из боевиков, участвовавших в боестолкновении в Махачкаде, являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Также известно, что силовикам удалось ликвидировать четверых боевиков.

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Силовики перекрыли выезды из Махачкалы. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан. «Выезды из Махачкалы перекрытии силовиками», — передает МВД Республики. Уточняется, что сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город. Ранее сообщалось, что трое из боевиков, участвовавших в боестолкновении в Махачкаде, являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Также известно, что силовикам удалось ликвидировать четверых боевиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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