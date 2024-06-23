В МВД сообщили о перекрытии силовиками выездов из Махачкалы

24 июня 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Силовики перекрыли выезды из Махачкалы. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан. «Выезды из Махачкалы перекрытии силовиками», — передает МВД Республики. Уточняется, что сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город. Ранее сообщалось, что трое из боевиков, участвовавших в боестолкновении в Махачкаде, являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Также известно, что силовикам удалось ликвидировать четверых боевиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики перекрыли выезды из Махачкалы. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан. «Выезды из Махачкалы перекрытии силовиками», — передает МВД Республики. Уточняется, что сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город. Ранее сообщалось, что трое из боевиков, участвовавших в боестолкновении в Махачкаде, являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника. Также известно, что силовикам удалось ликвидировать четверых боевиков.