Суд арестовал подозреваемых в перестрелке на абхазской границе

В Абхазии были на два месяца арестованы трое подозреваемых, которые устроили перестрелку на границе с Россией. Об этом сообщает прокуратура региона.
«Гагрский районный суд арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии на два месяца», — заявили в прокуратуре. Информацию передает РИА Новости.
Перестрелка произошла 23 июня, неизвестны открыли огонь по машине. В результате погиб человек, трое пострадали. В связи с этим в Абхазии возбудили уголовное дело по факту перестрелки на российско-абхазской границе. Дело было возбуждено по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве. По предварительным данным, все участники инцидента являются абхазцами, передает телеканал ОТР.
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