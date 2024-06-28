Суд арестовал подозреваемых в перестрелке на абхазской границе

28 июня 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Суд в Абхазии арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе с РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Абхазии были на два месяца арестованы трое подозреваемых, которые устроили перестрелку на границе с Россией. Об этом сообщает прокуратура региона. «Гагрский районный суд арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии на два месяца», — заявили в прокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Перестрелка произошла 23 июня, неизвестны открыли огонь по машине. В результате погиб человек, трое пострадали. В связи с этим в Абхазии возбудили уголовное дело по факту перестрелки на российско-абхазской границе. Дело было возбуждено по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве. По предварительным данным, все участники инцидента являются абхазцами, передает телеканал ОТР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абхазии были на два месяца арестованы трое подозреваемых, которые устроили перестрелку на границе с Россией. Об этом сообщает прокуратура региона. «Гагрский районный суд арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии на два месяца», — заявили в прокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Перестрелка произошла 23 июня, неизвестны открыли огонь по машине. В результате погиб человек, трое пострадали. В связи с этим в Абхазии возбудили уголовное дело по факту перестрелки на российско-абхазской границе. Дело было возбуждено по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве. По предварительным данным, все участники инцидента являются абхазцами, передает телеканал ОТР.