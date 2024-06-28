Суд арестовал подозреваемых в перестрелке на абхазской границе

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, решетка, замок, наказание, преступление, суд
Суд в Абхазии арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе с РФ Фото:

В Абхазии были на два месяца арестованы трое подозреваемых, которые устроили перестрелку на границе с Россией. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Гагрский районный суд арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии на два месяца», — заявили в прокуратуре. Информацию передает РИА Новости.

Перестрелка произошла 23 июня, неизвестны открыли огонь по машине. В результате погиб человек, трое пострадали. В связи с этим в Абхазии возбудили уголовное дело по факту перестрелки на российско-абхазской границе. Дело было возбуждено по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве. По предварительным данным, все участники инцидента являются абхазцами, передает телеканал ОТР.

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В Абхазии были на два месяца арестованы трое подозреваемых, которые устроили перестрелку на границе с Россией. Об этом сообщает прокуратура региона. «Гагрский районный суд арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии на два месяца», — заявили в прокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Перестрелка произошла 23 июня, неизвестны открыли огонь по машине. В результате погиб человек, трое пострадали. В связи с этим в Абхазии возбудили уголовное дело по факту перестрелки на российско-абхазской границе. Дело было возбуждено по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве. По предварительным данным, все участники инцидента являются абхазцами, передает телеканал ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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