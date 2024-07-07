На Западе заявили о печальных последствиях после удара России по Patriot

Дотком: Patriot беззащитны против гиперзвуковых ракет ВС РФ
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ЗРК Patriot беззащитны перед гиперзвуковыми ракетами ВС РФ
ЗРК Patriot беззащитны перед гиперзвуковыми ракетами ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зенитные ракетные комплексы Patriot беззащитны против гиперзвуковых ракет ВС РФ. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его словам, США стоит прекратить снабжение Украины данными типом техники.

«Два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет», — сообщил Дотком. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Бизнесмен сравнил Украину с черной дырой и предложил перестать расходовать средства в никуда. Он также отметил, что в ЕС осталось менее ста ЗРК Patriot.

Ранее ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области Украины. По заявлению Минобороны России, для ликвидации вражеской техники использовался ракетный комплекс «Искандер».

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Зенитные ракетные комплексы Patriot беззащитны против гиперзвуковых ракет ВС РФ. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его словам, США стоит прекратить снабжение Украины данными типом техники. «Два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Американские системы Patriot являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет», — сообщил Дотком. Своим мнением он поделился в соцсети X. Бизнесмен сравнил Украину с черной дырой и предложил перестать расходовать средства в никуда. Он также отметил, что в ЕС осталось менее ста ЗРК Patriot. Ранее ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области Украины. По заявлению Минобороны России, для ликвидации вражеской техники использовался ракетный комплекс «Искандер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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