Маск заявил, что его пытались убить

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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Маск заявил, что за последние 8 месяцев его дважды пытались убить Фото:

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что за последние 8 месяцев его дважды пытались убить. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — написал Маск в соцсети Х. Такое заявление бизнесмен сделал на фоне инцидента, который произошел с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В политика стреляли во время его выступления в Пенсильвании.

Маск поддержал Трампа после инцидента со стрельбой. По его словам, США не знали кандидата в президенты круче Трампа со времен Теодора Рузвельта (26-й президент США). Сейчас Трамп находится в безопасности. Он вышел на связь и поблагодарил правоохранителей за оперативную работу. Преступник стрелявший в Трампа ликвидирован. Стрельбу в Трампа устроил снайпер на расстоянии в сотни метров. На месте происшествия работают сотрудники ФБР.

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что за последние 8 месяцев его дважды пытались убить. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — написал Маск в соцсети Х. Такое заявление бизнесмен сделал на фоне инцидента, который произошел с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В политика стреляли во время его выступления в Пенсильвании. Маск поддержал Трампа после инцидента со стрельбой. По его словам, США не знали кандидата в президенты круче Трампа со времен Теодора Рузвельта (26-й президент США). Сейчас Трамп находится в безопасности. Он вышел на связь и поблагодарил правоохранителей за оперативную работу. Преступник стрелявший в Трампа ликвидирован. Стрельбу в Трампа устроил снайпер на расстоянии в сотни метров. На месте происшествия работают сотрудники ФБР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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