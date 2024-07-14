Песков заявил о возможности сотрудничества России и США в будущем

Песков: Россия и США находятся в состоянии острой конфронтации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Песков считает, что дипломатам придется много поработать над восстановлением отношений России и США Фото:

Точки соприкосновения между Россией и США возможны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что сейчас страны находятся в состоянии острой конфронтации.

Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли надежда на какие-либо договоренности между странами, ведь даже в холодную войну державам приходилось как-то договариваться. «Конечно же, возможно [находить точки соприкосновения]. Если бы это было невозможно, то такая профессия как дипломатия давно бы умерла за ненадобностью. Хотя сейчас в основном работают военные, но настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти Авгиевы конюшни», — отметил Песков.

Однако он предположил, что такое время настанет не скоро. «Сейчас мы находимся в стадии глубокой, острой конфронтации. Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этого пике. Но когда-то это время настанет», — подчеркнул Песков. Интервью опубликовано в telegram-канале «ЗАРУБИН».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Точки соприкосновения между Россией и США возможны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что сейчас страны находятся в состоянии острой конфронтации. Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли надежда на какие-либо договоренности между странами, ведь даже в холодную войну державам приходилось как-то договариваться. «Конечно же, возможно [находить точки соприкосновения]. Если бы это было невозможно, то такая профессия как дипломатия давно бы умерла за ненадобностью. Хотя сейчас в основном работают военные, но настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти Авгиевы конюшни», — отметил Песков. Однако он предположил, что такое время настанет не скоро. «Сейчас мы находимся в стадии глубокой, острой конфронтации. Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этого пике. Но когда-то это время настанет», — подчеркнул Песков. Интервью опубликовано в telegram-канале «ЗАРУБИН».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...