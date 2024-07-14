Песков заявил о возможности сотрудничества России и США в будущем

Точки соприкосновения между Россией и США возможны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что сейчас страны находятся в состоянии острой конфронтации.
Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли надежда на какие-либо договоренности между странами, ведь даже в холодную войну державам приходилось как-то договариваться. «Конечно же, возможно [находить точки соприкосновения]. Если бы это было невозможно, то такая профессия как дипломатия давно бы умерла за ненадобностью. Хотя сейчас в основном работают военные, но настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти Авгиевы конюшни», — отметил Песков.
Однако он предположил, что такое время настанет не скоро. «Сейчас мы находимся в стадии глубокой, острой конфронтации. Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этого пике. Но когда-то это время настанет», — подчеркнул Песков. Интервью опубликовано в telegram-канале «ЗАРУБИН».
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