ФСБ предотвратила теракты на территории России

В Херсонской области задержаны двое украинцев, прошедших обучение по совершению терактов. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В Херсонской области сотрудники Управления ФСБ задержали двух граждан Украины, прошедших подготовку для проведения террористических актов», — заявил Сальдо. Сделал он это в своем telegram-канале.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Им грозит срок до 20 лет лишения свободы.
Отмечается, что задержанные добровольно вступили в вооруженное формирование в августе прошлого года, находясь на Украине. Они прошли обучение по обращению с оружием и минно-взрывному делу для совершения терактов в Херсонской области, заявил губернатор.
В начале сентября ФСБ сообщала о задержании в Ижевске агента украинской разведки, который, по данным ведомства, готовил покушение на сотрудника оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщал телеканал «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.