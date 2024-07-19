Трамп раскрыл, что спасло его от смерти при покушении

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что выжить при покушении ему помог Бог. Об этом он заявил в ходе национального съезда Республиканской партии.
«Повсюду (по моему лицу — прим. URA.RU) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне», — сказал Трамп, выступая на съезде, передает РИА Новости. По его словам, милость Всевышнего спасла его от смерти.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Сразу же после стрельбы Трамп пригнулся, телохранители прикрыли его и увели. А на прощание политик помахал кому-то кулаком, передает Pravda.ru.
После инцидента у кандидата в президенты остается повреждено ухо. Выяснилось, что Трампа пытался ликвидировать 20-летний Томас Мэтью Крукс. Своим выстрелом он убил участника митинга и ранил еще двоих.
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