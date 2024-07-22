Из-за бомбы ВСУ без электричества осталось 5 тысяч жителей Курской области

22 июля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

ВСУ сбросили взрывное устройство на линии электропередач в Грушковском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После сброса взрывного устройства с коптера ВСУ были повреждены линии электропередач в Грушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. «Сегодня в поселке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 000 жителей», — написал Смирнов в Telegram. Он уточнил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка. Несколько дней назад ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками. Их сбили средства ПВО. А 22 июля Киев, помимо этого региона, атаковал Белгородскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После сброса взрывного устройства с коптера ВСУ были повреждены линии электропередач в Грушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. «Сегодня в поселке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 000 жителей», — написал Смирнов в Telegram. Он уточнил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка. Несколько дней назад ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками. Их сбили средства ПВО. А 22 июля Киев, помимо этого региона, атаковал Белгородскую область.