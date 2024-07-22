Из-за бомбы ВСУ без электричества осталось 5 тысяч жителей Курской области

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Чеховский мост. Курган , лэп, линии электропередач, электричество
ВСУ сбросили взрывное устройство на линии электропередач в Грушковском районе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После сброса взрывного устройства с коптера ВСУ были повреждены линии электропередач в Грушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Сегодня в поселке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 000 жителей», — написал Смирнов в Telegram. Он уточнил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

Несколько дней назад ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками. Их сбили средства ПВО. А 22 июля Киев, помимо этого региона, атаковал Белгородскую область.

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После сброса взрывного устройства с коптера ВСУ были повреждены линии электропередач в Грушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. «Сегодня в поселке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 000 жителей», — написал Смирнов в Telegram. Он уточнил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка. Несколько дней назад ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками. Их сбили средства ПВО. А 22 июля Киев, помимо этого региона, атаковал Белгородскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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