Из-за бомбы ВСУ без электричества осталось 5 тысяч жителей Курской области

После сброса взрывного устройства с коптера ВСУ были повреждены линии электропередач в Грушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Сегодня в поселке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 000 жителей», — написал Смирнов в Telegram. Он уточнил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.
Несколько дней назад ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками. Их сбили средства ПВО. А 22 июля Киев, помимо этого региона, атаковал Белгородскую область.
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