ВСУ пытались атаковать Крым, Курск и Белгород

ПВО сбили 19 беспилотников за ночь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью 19 июля ВСУ пытались атаковать беспилотниками регионы России. Над Белгородской и Курской областями, а также Крымом сбиты 19 БПЛА, сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями. Пять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.
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