ВСУ пытались атаковать Крым, Курск и Белгород

Минобороны РФ: за ночь сбиты 19 беспилотников над Россией
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ПВО сбили 19 беспилотников за ночь Фото:
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Ночью 19 июля ВСУ пытались атаковать беспилотниками регионы России. Над Белгородской и Курской областями, а также Крымом сбиты 19 БПЛА, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями. Пять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.

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Ночью 19 июля ВСУ пытались атаковать беспилотниками регионы России. Над Белгородской и Курской областями, а также Крымом сбиты 19 БПЛА, сообщили в Минобороны. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями. Пять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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