Недалеко от Фолклендских островов затонуло рыболовное судно, на котором, в том числе, находились российские моряки. Об этом сообщили представители экстренных служб.
«Среди 27 членов экипажа судна Argos Georgia было 10 граждан Испании, включая капитана. На судне также находились российские моряки», — передает The Guardian со ссылкой на данные спасателей. О судьбе граждан России ничего не известно.
Не менее шести человек погибли при крушении рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. Остальные 14 человек, перебравшиеся на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами, передает RT.
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