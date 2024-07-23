23 июля 2024

Рыболовное судно с гражданами России затонуло в Атлантике. Видео

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У Фолклендских островов затонуло судно с моряками из РФ
У Фолклендских островов затонуло судно с моряками из РФ Фото:

Недалеко от Фолклендских островов затонуло рыболовное судно, на котором, в том числе, находились российские моряки. Об этом сообщили представители экстренных служб.

«Среди 27 членов экипажа судна Argos Georgia было 10 граждан Испании, включая капитана. На судне также находились российские моряки», — передает The Guardian со ссылкой на данные спасателей. О судьбе граждан России ничего не известно.

Не менее шести человек погибли при крушении рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. Остальные 14 человек, перебравшиеся на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами, передает RT.

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Недалеко от Фолклендских островов затонуло рыболовное судно, на котором, в том числе, находились российские моряки. Об этом сообщили представители экстренных служб. «Среди 27 членов экипажа судна Argos Georgia было 10 граждан Испании, включая капитана. На судне также находились российские моряки», — передает The Guardian со ссылкой на данные спасателей. О судьбе граждан России ничего не известно. Не менее шести человек погибли при крушении рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. Остальные 14 человек, перебравшиеся на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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