Челябинский лимонад прорекламирует тюменские муралы

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Лимитированная коллекция лимонадов с картами тюменских муралов появилась в областной столице
Лимитированная коллекция лимонадов с картами тюменских муралов появилась в областной столице Фото:

В тюменских заведениях начали продавать лимитированную коллекцию лимонада из Челябинска lapochka. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля «Морфология улиц», банки с лимонадом украшены специальным фестивальным артом и QR-кодом, который отправляет на гид по артам и муралам, нарисованных на городских стенах в рамках фестиваля.

«На каждой этикетке челябинского лимонада lapochka мы разместили QR-код на наш гид по городу с работами проекта. Кто пройдет по ссылке сможет увидеть работы фестиваля и адреса, где они расположены. Коллекция лимонадов продается только в тюменских барах и ресторанах», — рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля.

Пройдя по ссылке, пользователь получает карту объектов, аудиогид, фото муралов и граффити. Как ранее писало URA.RU, фестиваль «Морфология улиц» проходит в Тюмени до 10 августа.

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В тюменских заведениях начали продавать лимитированную коллекцию лимонада из Челябинска lapochka. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля «Морфология улиц», банки с лимонадом украшены специальным фестивальным артом и QR-кодом, который отправляет на гид по артам и муралам, нарисованных на городских стенах в рамках фестиваля. «На каждой этикетке челябинского лимонада lapochka мы разместили QR-код на наш гид по городу с работами проекта. Кто пройдет по ссылке сможет увидеть работы фестиваля и адреса, где они расположены. Коллекция лимонадов продается только в тюменских барах и ресторанах», — рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля. Пройдя по ссылке, пользователь получает карту объектов, аудиогид, фото муралов и граффити. Как ранее писало URA.RU, фестиваль «Морфология улиц» проходит в Тюмени до 10 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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