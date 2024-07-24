Челябинский лимонад прорекламирует тюменские муралы

В тюменских заведениях начали продавать лимитированную коллекцию лимонада из Челябинска lapochka. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля «Морфология улиц», банки с лимонадом украшены специальным фестивальным артом и QR-кодом, который отправляет на гид по артам и муралам, нарисованных на городских стенах в рамках фестиваля.
«На каждой этикетке челябинского лимонада lapochka мы разместили QR-код на наш гид по городу с работами проекта. Кто пройдет по ссылке сможет увидеть работы фестиваля и адреса, где они расположены. Коллекция лимонадов продается только в тюменских барах и ресторанах», — рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля.
Пройдя по ссылке, пользователь получает карту объектов, аудиогид, фото муралов и граффити. Как ранее писало URA.RU, фестиваль «Морфология улиц» проходит в Тюмени до 10 августа.
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