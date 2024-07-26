Депутат Рады Дубинский: Путин мастерски подготовил ловушку Зеленскому

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Ослепленный властью Зеленский попал в ловушку Путина
Ослепленный властью Зеленский попал в ловушку Путина Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский из-за своего желания удержаться у власти попал ловушку российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил находящийся под стражей в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский. 

«Если подходить к договоренностям по пунктам, как того хочет Зеленский, чтобы продлить свою затянувшуюся власть — путь от зерновой сделки до границы займет годы. И это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента», — заявил украинский политик в своем telegram-канале. По его словам, российские военные скоро достигнут Днепропетровской области, в то время как попытки Зеленского продвинуть план по урегулированию конфликта займут годы, учитывая то, как украинский лидер отвергает любые предложение России по завершению СВО. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к переговорам. По его словам, противоречивые заявления со стороны Киева, связанные с легитимностью Зеленского и запретом на переговоры с Москвой, являются проблемой.

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Президент Украины Владимир Зеленский из-за своего желания удержаться у власти попал ловушку российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил находящийся под стражей в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.  «Если подходить к договоренностям по пунктам, как того хочет Зеленский, чтобы продлить свою затянувшуюся власть — путь от зерновой сделки до границы займет годы. И это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента», — заявил украинский политик в своем telegram-канале. По его словам, российские военные скоро достигнут Днепропетровской области, в то время как попытки Зеленского продвинуть план по урегулированию конфликта займут годы, учитывая то, как украинский лидер отвергает любые предложение России по завершению СВО.  Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к переговорам. По его словам, противоречивые заявления со стороны Киева, связанные с легитимностью Зеленского и запретом на переговоры с Москвой, являются проблемой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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