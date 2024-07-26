Президент Украины Владимир Зеленский из-за своего желания удержаться у власти попал ловушку российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил находящийся под стражей в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.
«Если подходить к договоренностям по пунктам, как того хочет Зеленский, чтобы продлить свою затянувшуюся власть — путь от зерновой сделки до границы займет годы. И это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента», — заявил украинский политик в своем telegram-канале. По его словам, российские военные скоро достигнут Днепропетровской области, в то время как попытки Зеленского продвинуть план по урегулированию конфликта займут годы, учитывая то, как украинский лидер отвергает любые предложение России по завершению СВО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к переговорам. По его словам, противоречивые заявления со стороны Киева, связанные с легитимностью Зеленского и запретом на переговоры с Москвой, являются проблемой.
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