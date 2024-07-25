В Кремле ответили, может ли Россия начать переговоры с Зеленским

Песков: Россия открыта к переговорам для достижения своих целей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
С практической точки зрения РФ готова на переговоры для достижения своих целей, заявил Дмитрий Песков Фото:

Российская сторона с практической точки зрения открыта для достижения своих целей путем переговоров. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности переговоров России с украинским лидером Владимиром Зеленским с учетом того, что глава Украины законодательно запретил любые переговоры с российской стороной.

«С юридической точки зрения эта проблема на повестке. Но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Возможны разные варианты», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Зеленский запретил переговоры с российской стороной еще в 2022 году. Однако в июле 2024 года допустил возможность переговоров с Путиным.

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Российская сторона с практической точки зрения открыта для достижения своих целей путем переговоров. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности переговоров России с украинским лидером Владимиром Зеленским с учетом того, что глава Украины законодательно запретил любые переговоры с российской стороной. «С юридической точки зрения эта проблема на повестке. Но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Возможны разные варианты», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Зеленский запретил переговоры с российской стороной еще в 2022 году. Однако в июле 2024 года допустил возможность переговоров с Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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