В Кремле ответили, может ли Россия начать переговоры с Зеленским

Российская сторона с практической точки зрения открыта для достижения своих целей путем переговоров. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности переговоров России с украинским лидером Владимиром Зеленским с учетом того, что глава Украины законодательно запретил любые переговоры с российской стороной.
«С юридической точки зрения эта проблема на повестке. Но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Возможны разные варианты», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Зеленский запретил переговоры с российской стороной еще в 2022 году. Однако в июле 2024 года допустил возможность переговоров с Путиным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.