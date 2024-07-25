В Кремле ответили, может ли Россия начать переговоры с Зеленским

Песков: Россия открыта к переговорам для достижения своих целей

25 июля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

С практической точки зрения РФ готова на переговоры для достижения своих целей, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская сторона с практической точки зрения открыта для достижения своих целей путем переговоров. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности переговоров России с украинским лидером Владимиром Зеленским с учетом того, что глава Украины законодательно запретил любые переговоры с российской стороной. «С юридической точки зрения эта проблема на повестке. Но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Возможны разные варианты», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Зеленский запретил переговоры с российской стороной еще в 2022 году. Однако в июле 2024 года допустил возможность переговоров с Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская сторона с практической точки зрения открыта для достижения своих целей путем переговоров. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности переговоров России с украинским лидером Владимиром Зеленским с учетом того, что глава Украины законодательно запретил любые переговоры с российской стороной. «С юридической точки зрения эта проблема на повестке. Но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Возможны разные варианты», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Зеленский запретил переговоры с российской стороной еще в 2022 году. Однако в июле 2024 года допустил возможность переговоров с Путиным.