Путин решил создать Морскую коллегию России

29 июля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Целью создания Морской коллегии России является защита интересов РФ в Мировом океане, передал слова Путина Патрушев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин распорядился создать Морскую коллегию России. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев. По его словам, существование подобной коллегии послужит защите интересов РФ в Мировом океане. «Цель [создания Морской коллегии России] — повышение координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечение защиты интересов в Мировом океане», — сообщил Патрушев, объясняя решение Путина. Его слова передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать Морскую коллегию России. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев. По его словам, существование подобной коллегии послужит защите интересов РФ в Мировом океане. «Цель [создания Морской коллегии России] — повышение координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечение защиты интересов в Мировом океане», — сообщил Патрушев, объясняя решение Путина. Его слова передает ТАСС.