Путин решил создать Морскую коллегию России

Целью создания Морской коллегии России является защита интересов РФ в Мировом океане, передал слова Путина Патрушев
Президент РФ Владимир Путин распорядился создать Морскую коллегию России. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев. По его словам, существование подобной коллегии послужит защите интересов РФ в Мировом океане.
«Цель [создания Морской коллегии России] — повышение координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечение защиты интересов в Мировом океане», — сообщил Патрушев, объясняя решение Путина. Его слова передает ТАСС.
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