Путин решил создать Морскую коллегию России

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Целью создания Морской коллегии России является защита интересов РФ в Мировом океане, передал слова Путина Патрушев Фото:

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать Морскую коллегию России. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев. По его словам, существование подобной коллегии послужит защите интересов РФ в Мировом океане.

«Цель [создания Морской коллегии России] — повышение координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечение защиты интересов в Мировом океане», — сообщил Патрушев, объясняя решение Путина. Его слова передает ТАСС.

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Президент РФ Владимир Путин распорядился создать Морскую коллегию России. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев. По его словам, существование подобной коллегии послужит защите интересов РФ в Мировом океане. «Цель [создания Морской коллегии России] — повышение координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечение защиты интересов в Мировом океане», — сообщил Патрушев, объясняя решение Путина. Его слова передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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