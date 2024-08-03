Трассу между Екатеринбургом и Тюменью накрыло туманом

Дорожники напомнили о важности соблюдения скоростного режима (архивное фото)
На 222-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень ночью 4 августа образовался туман. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей.
«Внимание! На автодороге Р-351 км 222 туман, низкая видимость», — сказано в telegram-канале трассы.
Автомобилистов призвали быть внимательнее. Также дорожники напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.
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