Трассу между Екатеринбургом и Тюменью накрыло туманом

04 августа 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Дорожники напомнили о важности соблюдения скоростного режима (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 222-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень ночью 4 августа образовался туман. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей. «Внимание! На автодороге Р-351 км 222 туман, низкая видимость», — сказано в telegram-канале трассы. Автомобилистов призвали быть внимательнее. Также дорожники напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 222-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень ночью 4 августа образовался туман. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей. «Внимание! На автодороге Р-351 км 222 туман, низкая видимость», — сказано в telegram-канале трассы. Автомобилистов призвали быть внимательнее. Также дорожники напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.