06 августа 2024

Экс-советник НАТО назвал страны, которые захотят захватить часть Украины

Полковник Бо: Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть часть территории Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Он не исключил возможность того, что страны попытаются восстановить свои границы за счет украинских земель Фото:

Венгрия, Румыния и Польша могут проявить интерес к территориям Украины, которые ранее входили в состав их государств. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо

«Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала», — отметил Жак Бо. Об этом он сказал в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он не исключил возможность того, что эти страны могут попытаться восстановить свои границы за счет украинских земель. «Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — резюмировал экс-советник НАТО.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение о том, что Польша рассматривает возможность расчленения Украины с поддержкой западных союзников.

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Венгрия, Румыния и Польша могут проявить интерес к территориям Украины, которые ранее входили в состав их государств. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо «Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала», — отметил Жак Бо. Об этом он сказал в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он не исключил возможность того, что эти страны могут попытаться восстановить свои границы за счет украинских земель. «Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — резюмировал экс-советник НАТО. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение о том, что Польша рассматривает возможность расчленения Украины с поддержкой западных союзников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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