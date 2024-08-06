Экс-советник НАТО назвал страны, которые захотят захватить часть Украины

Полковник Бо: Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть часть территории Украины

07 августа 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Он не исключил возможность того, что страны попытаются восстановить свои границы за счет украинских земель Фото: Официальный сайт президента Украины Венгрия, Румыния и Польша могут проявить интерес к территориям Украины, которые ранее входили в состав их государств. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо «Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала», — отметил Жак Бо. Об этом он сказал в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он не исключил возможность того, что эти страны могут попытаться восстановить свои границы за счет украинских земель. «Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — резюмировал экс-советник НАТО. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение о том, что Польша рассматривает возможность расчленения Украины с поддержкой западных союзников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венгрия, Румыния и Польша могут проявить интерес к территориям Украины, которые ранее входили в состав их государств. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо «Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала», — отметил Жак Бо. Об этом он сказал в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он не исключил возможность того, что эти страны могут попытаться восстановить свои границы за счет украинских земель. «Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — резюмировал экс-советник НАТО. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение о том, что Польша рассматривает возможность расчленения Украины с поддержкой западных союзников.