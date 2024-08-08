Mash: особняк экс-заместителя главы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести

Mash: особняк экс-заместителя главы Минобороны Иванова построен незаконно
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Родовое поместье Тимура Иванова могут снести, так оно оказалось самостроем
Родовое поместье Тимура Иванова могут снести, так оно оказалось самостроем Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Родовое поместье бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова могут снести, так как здание оказалось самостроем. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Иск на снос администрация Калязинского района уже подготовила и в ближайшие дни направит в суд», — сообщается в telegram-канале. По результатам экспертизы, которую приводит Mash, неф зафиксированы обращения по поводу строительства или реконструкции объекта, также отсутствует разрешение на постройку. Единственным решением является снос застройки.

Владения Иванова состоят из: участка площадью восемь гектаров на берегу Волги и почти 3000 квадратных метров жилой застройки. Также на территории находится СПА-комплекс, бассейн, вертолетная площадка и домики для слуг.

Ранее появилась информация о том, что Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в крупном размере. Свидетели предоставили для суда и следственных органов показания, которые подтверждают вину экс-замминистра обороны России. На данный момент суд арестовал все имущество Иванова и его семьи, пишет RT.

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Родовое поместье бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова могут снести, так как здание оказалось самостроем. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Иск на снос администрация Калязинского района уже подготовила и в ближайшие дни направит в суд», — сообщается в telegram-канале. По результатам экспертизы, которую приводит Mash, неф зафиксированы обращения по поводу строительства или реконструкции объекта, также отсутствует разрешение на постройку. Единственным решением является снос застройки. Владения Иванова состоят из: участка площадью восемь гектаров на берегу Волги и почти 3000 квадратных метров жилой застройки. Также на территории находится СПА-комплекс, бассейн, вертолетная площадка и домики для слуг. Ранее появилась информация о том, что Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в крупном размере. Свидетели предоставили для суда и следственных органов показания, которые подтверждают вину экс-замминистра обороны России. На данный момент суд арестовал все имущество Иванова и его семьи, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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