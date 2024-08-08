Mash: поместье Иванова хотят переделать под санаторий для участников СВО

08 августа 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Поместье Тимура Иванова предложили переделать под санаторий для участников СВО Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Родовое поместье бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова планируют переделать под санаторий для участников спецоперации РФ на Украине. Данную инициативу предложили участники движения «Ветераны России». Они направили соответствующее обращение главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, передает Mash. «Хоромы задержанного экс-замминистра обороны [Иванова] нужно передать под нужды солдат. Потому что так будет честно и справедливо по отношению к пацанам, защищавшим Родину. Попросили МО переоборудовать особняк и всю территорию на берегу Волги [в Тверской области]», — отмечают представители движения ветеранов. Их слова передает telegram-канал Mash. Ранее авторы канала писали, что поместье Тимура Иванова могут снести вовсе, так как объект является самостроем. Иск на снос уже был подготовлен администрацией Калязинского района Тверской области. В конце апреля Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Ее сумма составила 1,185 миллиарда рублей. Сам обвиняемый просил выпустить его из СИЗО из-за «положительных характеристик», передает «Ридус». Мосгорсуд признал законным продление ареста Иванову, сообщает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родовое поместье бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова планируют переделать под санаторий для участников спецоперации РФ на Украине. Данную инициативу предложили участники движения «Ветераны России». Они направили соответствующее обращение главе Минобороны РФ Андрею Белоусову, передает Mash. «Хоромы задержанного экс-замминистра обороны [Иванова] нужно передать под нужды солдат. Потому что так будет честно и справедливо по отношению к пацанам, защищавшим Родину. Попросили МО переоборудовать особняк и всю территорию на берегу Волги [в Тверской области]», — отмечают представители движения ветеранов. Их слова передает telegram-канал Mash. Ранее авторы канала писали, что поместье Тимура Иванова могут снести вовсе, так как объект является самостроем. Иск на снос уже был подготовлен администрацией Калязинского района Тверской области. В конце апреля Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Ее сумма составила 1,185 миллиарда рублей. Сам обвиняемый просил выпустить его из СИЗО из-за «положительных характеристик», передает «Ридус». Мосгорсуд признал законным продление ареста Иванову, сообщает РАПСИ.