Глава курского города Суджи опроверг захват ВСУ

Слащев опровергнул информацию, что ВСУ захватили город Суджа
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Город Суджа, который находится в Курской области на границе с Украиной, не под контролем ВСУ. Об этом заявил глава населенного пункта Виталий Слащев.
«Суджа Курской области не находится под контролем ВСУ», — заявил Виталий Слащев. Его слова приводит ТАСС.
Ранее украинские СМИ писали, что якобы ВСУ уже полностью овладели Суджи. В знак подтверждения они публиковали фотографии с военными на фоне филиала «Газпрома».
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