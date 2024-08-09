Глава курского города Суджи опроверг захват ВСУ

09 августа 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Слащев опровергнул информацию, что ВСУ захватили город Суджа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Город Суджа, который находится в Курской области на границе с Украиной, не под контролем ВСУ. Об этом заявил глава населенного пункта Виталий Слащев. «Суджа Курской области не находится под контролем ВСУ», — заявил Виталий Слащев. Его слова приводит ТАСС. Ранее украинские СМИ писали, что якобы ВСУ уже полностью овладели Суджи. В знак подтверждения они публиковали фотографии с военными на фоне филиала «Газпрома». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Город Суджа, который находится в Курской области на границе с Украиной, не под контролем ВСУ. Об этом заявил глава населенного пункта Виталий Слащев. «Суджа Курской области не находится под контролем ВСУ», — заявил Виталий Слащев. Его слова приводит ТАСС. Ранее украинские СМИ писали, что якобы ВСУ уже полностью овладели Суджи. В знак подтверждения они публиковали фотографии с военными на фоне филиала «Газпрома».