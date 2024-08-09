Глава курского города Суджи опроверг захват ВСУ

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Слащев опровергнул информацию, что ВСУ захватили город Суджа Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Город Суджа, который находится в Курской области на границе с Украиной, не под контролем ВСУ. Об этом заявил глава населенного пункта Виталий Слащев.

«Суджа Курской области не находится под контролем ВСУ», — заявил Виталий Слащев. Его слова приводит ТАСС.

Ранее украинские СМИ писали, что якобы ВСУ уже полностью овладели Суджи. В знак подтверждения они публиковали фотографии с военными на фоне филиала «Газпрома».

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Город Суджа, который находится в Курской области на границе с Украиной, не под контролем ВСУ. Об этом заявил глава населенного пункта Виталий Слащев. «Суджа Курской области не находится под контролем ВСУ», — заявил Виталий Слащев. Его слова приводит ТАСС. Ранее украинские СМИ писали, что якобы ВСУ уже полностью овладели Суджи. В знак подтверждения они публиковали фотографии с военными на фоне филиала «Газпрома».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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