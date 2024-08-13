РИА Новости: в Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках для ВС РФ

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В Новой Москве провели обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для армии
В Новой Москве провели обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для армии Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Правоохранительные органы провели обыски в квартире в Новой Москве по делу о мошенничестве с сухпайками для Вооруженных сил России, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Об этом стало известно из материалов дела.

«Обыски, по данным агентства, прошли в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ», — сообщило РИА Новости, ссылаясь на материалы дела. Там указали, что обыски состоялись еще в апреле текущего года. Следствие настаивало на их проведении, так как предполагалось, что по данному адресу могут находиться важные для дела предметы, документы и электронные носители информации.

Ранее бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. Он обвиняется в поставках некачественной пищи в российские войска, стоимость которой была крайне завышенной. В результате этого военнослужащие получали некачественные продукты питания. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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Правоохранительные органы провели обыски в квартире в Новой Москве по делу о мошенничестве с сухпайками для Вооруженных сил России, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Об этом стало известно из материалов дела. «Обыски, по данным агентства, прошли в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ», — сообщило РИА Новости, ссылаясь на материалы дела. Там указали, что обыски состоялись еще в апреле текущего года. Следствие настаивало на их проведении, так как предполагалось, что по данному адресу могут находиться важные для дела предметы, документы и электронные носители информации. Ранее бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. Он обвиняется в поставках некачественной пищи в российские войска, стоимость которой была крайне завышенной. В результате этого военнослужащие получали некачественные продукты питания. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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