РИА Новости: в Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках для ВС РФ

Правоохранительные органы провели обыски в квартире в Новой Москве по делу о мошенничестве с сухпайками для Вооруженных сил России, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Об этом стало известно из материалов дела.
«Обыски, по данным агентства, прошли в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ», — сообщило РИА Новости, ссылаясь на материалы дела. Там указали, что обыски состоялись еще в апреле текущего года. Следствие настаивало на их проведении, так как предполагалось, что по данному адресу могут находиться важные для дела предметы, документы и электронные носители информации.
Ранее бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. Он обвиняется в поставках некачественной пищи в российские войска, стоимость которой была крайне завышенной. В результате этого военнослужащие получали некачественные продукты питания. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.