Волочкова жестко ответила завистникам Ларисы Долиной

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала ставшую жертвой мошенников певицу Ларису Долину. После публикации фотографий квартиры народной артистки она также заявила, что убранство ее жилища стали осуждать лишь «сидящие в трущобах» люди.
«Я с большим уважением отношусь к Ларисе Долиной. Я просто её обожаю, уважаю и люблю… Комментаторы что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорит? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звезд?» — заявила Волочкова порталу Life.ru.
Помимо этого, она напомнила, что приглашала певицу на свою свадьбу в Юсуповском дворце в Москве. Также балерина назвала Долину замечательным человеком, сделавшим много для России.
Мошенники обманули Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им огромную пятикомнатную московскую квартиру. Правоохранители уже узнали, где находятся преступники. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
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