Лукашенко ответил на вопрос, готов ли он нажать «красную кнопку»

Лукашенко: Белоруссия не применит ядерного оружия пока ее границы не нарушат
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Лукашенко не собирается применять ядерное оружие без сильной необходимости
Лукашенко не собирается применять ядерное оружие без сильной необходимости Фото:

Белоруссия не намерена применять ядерное оружие до тех пор, пока не нарушена граница страны. Так президент республики Александр Лукашенко высказался по поводу возможности применения ядерного оружия, отвечая на вопрос о готовности нажать «красную кнопку».

«Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я [оппонентам за рубежом] прямо сказал <...>: „Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу“», — сообщил Лукашенко. Его слова передает белорусское агентство «Белта».

Ранее украинские военные нарушили воздушное пространство Белоруссии. В ответ на инцидент белорусское руководство обратилось к Совету безопасности ООН и ОБСЕ с просьбой рассмотреть этот вопрос на международном уровне для предотвращения подобных ситуаций в будущем. 

Лукашенко отметил, что в случае грубого нарушения государственной границы страны ответ будет незамедлительным. По его словам, соответственные указы уже лежат подписанные в сейфе.

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Белоруссия не намерена применять ядерное оружие до тех пор, пока не нарушена граница страны. Так президент республики Александр Лукашенко высказался по поводу возможности применения ядерного оружия, отвечая на вопрос о готовности нажать «красную кнопку». «Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я [оппонентам за рубежом] прямо сказал <...>: „Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу“», — сообщил Лукашенко. Его слова передает белорусское агентство «Белта». Ранее украинские военные нарушили воздушное пространство Белоруссии. В ответ на инцидент белорусское руководство обратилось к Совету безопасности ООН и ОБСЕ с просьбой рассмотреть этот вопрос на международном уровне для предотвращения подобных ситуаций в будущем.  Лукашенко отметил, что в случае грубого нарушения государственной границы страны ответ будет незамедлительным. По его словам, соответственные указы уже лежат подписанные в сейфе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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