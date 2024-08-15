Лукашенко ответил на вопрос, готов ли он нажать «красную кнопку»

Белоруссия не намерена применять ядерное оружие до тех пор, пока не нарушена граница страны. Так президент республики Александр Лукашенко высказался по поводу возможности применения ядерного оружия, отвечая на вопрос о готовности нажать «красную кнопку».
«Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я [оппонентам за рубежом] прямо сказал <...>: „Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу“», — сообщил Лукашенко. Его слова передает белорусское агентство «Белта».
Ранее украинские военные нарушили воздушное пространство Белоруссии. В ответ на инцидент белорусское руководство обратилось к Совету безопасности ООН и ОБСЕ с просьбой рассмотреть этот вопрос на международном уровне для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Лукашенко отметил, что в случае грубого нарушения государственной границы страны ответ будет незамедлительным. По его словам, соответственные указы уже лежат подписанные в сейфе.
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