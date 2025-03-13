Ушаков заявил, что Россия надеется на понимание со стороны США

Ушаков: РФ надеется, что США учтут ее позицию по Украине
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Россия и США контактируют в спокойной манере, заявил Ушаков
Россия и США контактируют в спокойной манере, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия рассчитывает на понимание США и на учет позиции Москвы по Украине в будущей совместной работе. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Россия рассчитывает, что США будут учитывать позицию России в дальнейшей совместной работе», — сказал Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1». Он добавил, что между двумя странами идет нормальный обмен мнениями в спокойной манере.

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Россия рассчитывает на понимание США и на учет позиции Москвы по Украине в будущей совместной работе. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков. «Россия рассчитывает, что США будут учитывать позицию России в дальнейшей совместной работе», — сказал Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1». Он добавил, что между двумя странами идет нормальный обмен мнениями в спокойной манере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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