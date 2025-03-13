Ушаков заявил, что Россия надеется на понимание со стороны США

Россия и США контактируют в спокойной манере, заявил Ушаков
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Россия рассчитывает на понимание США и на учет позиции Москвы по Украине в будущей совместной работе. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Россия рассчитывает, что США будут учитывать позицию России в дальнейшей совместной работе», — сказал Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1». Он добавил, что между двумя странами идет нормальный обмен мнениями в спокойной манере.
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