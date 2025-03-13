Правительство выделит еще 2,5 млрд рублей на поддержку курских предприятий

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Правительство направит дополнительные миллиарды на поддержку промышленных предприятий Курской области
Правительство направит дополнительные миллиарды на поддержку промышленных предприятий Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Правительство России приняло решение направить дополнительные 2,5 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий в Курской области. Эти средства предназначены для ускорения возобновления производства в приграничных районах и обеспечения социальных гарантий для граждан.

«Правительство направит Курской области дополнительно 2,5 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий», — сообщила пресс-служба камбина в своем telegram-канале. Так власти хотят ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах, а также обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан российских территорий.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул значимость этой поддержки для бизнеса в сложных условиях приграничных регионов. «По поручению президента [РФ Владимира Путина] поможем таким организациям продолжить свою деятельность. И самое важное — сохранить квалифицированные трудовые коллективы», — сказал Мишустин.

В рамках поддержки промышленности уже реализуются различные меры: предоставление грантов на восстановление или перемещение производства, субсидии на оплату временного простоя работников, льготы по лизингу оборудования, отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, а также поставки автомобилей для передвижной торговли. Кроме того, в регионе действуют свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности.

Власти постоянно ведут работу по подготовке Курской области к мирной жизни после нападения ВСУ. ВС РФ уже почти полностью освободили российский регион от противника. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов.

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Правительство России приняло решение направить дополнительные 2,5 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий в Курской области. Эти средства предназначены для ускорения возобновления производства в приграничных районах и обеспечения социальных гарантий для граждан. «Правительство направит Курской области дополнительно 2,5 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий», — сообщила пресс-служба камбина в своем telegram-канале. Так власти хотят ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах, а также обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан российских территорий. Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул значимость этой поддержки для бизнеса в сложных условиях приграничных регионов. «По поручению президента [РФ Владимира Путина] поможем таким организациям продолжить свою деятельность. И самое важное — сохранить квалифицированные трудовые коллективы», — сказал Мишустин. В рамках поддержки промышленности уже реализуются различные меры: предоставление грантов на восстановление или перемещение производства, субсидии на оплату временного простоя работников, льготы по лизингу оборудования, отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, а также поставки автомобилей для передвижной торговли. Кроме того, в регионе действуют свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Власти постоянно ведут работу по подготовке Курской области к мирной жизни после нападения ВСУ. ВС РФ уже почти полностью освободили российский регион от противника. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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