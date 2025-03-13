Ушаков: США, как и Россия, против вступления Украины в НАТО

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США и РФ против вступления Украины в НАТО, заявил Ушаков
США и РФ против вступления Украины в НАТО, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и Россия едины во мнении относительно того, что Украина не должна вступать в НАТО в контексте текущего урегулирования конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — заявил Ушаков. Свое мнение он выразил во время беседы с ведущей ВГТРК Ольгой Скабеевой. Видео опубликовано в telegram-канале последней. 

Данное заявление Юрия Ушакова подтверждает стремление к диалогу между Москвой и Вашингтоном и их согласие по ключевым аспектам урегулирования ситуации на Украине. Это может оказать значительное влияние на дальнейшие переговоры по мирному разрешению конфликта.

Глава Украины Владимир Зеленский с начала проведения СВО не оставляет попыток сделать Украину частью НАТО. Пускай в альянс страну не приняли, НАТО не перестает оказывать поддержку Киеву в текущем конфликте. Ранее президент США Дональд Трамп признал ведение альянсом НАТО боевых действий против России на территории Украины. 

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США и Россия едины во мнении относительно того, что Украина не должна вступать в НАТО в контексте текущего урегулирования конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — заявил Ушаков. Свое мнение он выразил во время беседы с ведущей ВГТРК Ольгой Скабеевой. Видео опубликовано в telegram-канале последней.  Данное заявление Юрия Ушакова подтверждает стремление к диалогу между Москвой и Вашингтоном и их согласие по ключевым аспектам урегулирования ситуации на Украине. Это может оказать значительное влияние на дальнейшие переговоры по мирному разрешению конфликта. Глава Украины Владимир Зеленский с начала проведения СВО не оставляет попыток сделать Украину частью НАТО. Пускай в альянс страну не приняли, НАТО не перестает оказывать поддержку Киеву в текущем конфликте. Ранее президент США Дональд Трамп признал ведение альянсом НАТО боевых действий против России на территории Украины. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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