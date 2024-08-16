ВС РФ уничтожили десантников ВСУ, которым давали приказ расстреливать мирных в Курской области

Солдаты РФ уничтожили шесть десантников ВСУ в Курской области
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ВС РФ уничтожили в Курской области десантников ВСУ из 80-й бригады Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные в Курской области уничтожили группу ВСУ из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Ранее выяснилось, что солдатам из этой группировки командование приказывало расстреливать мирных граждан в регионе, если те буду оказывать сопротивление. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В районе села Крупец Курской области произошел бой между группой украинских штурмовиков-десантников из батальона 80-й <…> бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — сказал представитель силового ведомства в разговоре с РИА Новости. До этого сообщалось об уничтожении бойцов ВСУ из этого же подразделения в районе села Борки, а также под населенным пунктом Корнево.

На днях ФСБ задержала украинского бойца из 80-й бригады ВСУ. На допросе тот признался, что украинское командование приказывало им расстреливать гражданское население в Курской области. Также он рассказал, что Киев надеется в дальнейшем начать наступление в Белгородскую область.

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Российские военные в Курской области уничтожили группу ВСУ из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Ранее выяснилось, что солдатам из этой группировки командование приказывало расстреливать мирных граждан в регионе, если те буду оказывать сопротивление. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В районе села Крупец Курской области произошел бой между группой украинских штурмовиков-десантников из батальона 80-й <…> бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — сказал представитель силового ведомства в разговоре с РИА Новости. До этого сообщалось об уничтожении бойцов ВСУ из этого же подразделения в районе села Борки, а также под населенным пунктом Корнево. На днях ФСБ задержала украинского бойца из 80-й бригады ВСУ. На допросе тот признался, что украинское командование приказывало им расстреливать гражданское население в Курской области. Также он рассказал, что Киев надеется в дальнейшем начать наступление в Белгородскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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