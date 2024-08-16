ВС РФ уничтожили десантников ВСУ, которым давали приказ расстреливать мирных в Курской области

Солдаты РФ уничтожили шесть десантников ВСУ в Курской области

16 августа 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили в Курской области десантников ВСУ из 80-й бригады Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные в Курской области уничтожили группу ВСУ из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Ранее выяснилось, что солдатам из этой группировки командование приказывало расстреливать мирных граждан в регионе, если те буду оказывать сопротивление. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В районе села Крупец Курской области произошел бой между группой украинских штурмовиков-десантников из батальона 80-й <…> бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — сказал представитель силового ведомства в разговоре с РИА Новости. До этого сообщалось об уничтожении бойцов ВСУ из этого же подразделения в районе села Борки, а также под населенным пунктом Корнево. На днях ФСБ задержала украинского бойца из 80-й бригады ВСУ. На допросе тот признался, что украинское командование приказывало им расстреливать гражданское население в Курской области. Также он рассказал, что Киев надеется в дальнейшем начать наступление в Белгородскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные в Курской области уничтожили группу ВСУ из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Ранее выяснилось, что солдатам из этой группировки командование приказывало расстреливать мирных граждан в регионе, если те буду оказывать сопротивление. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В районе села Крупец Курской области произошел бой между группой украинских штурмовиков-десантников из батальона 80-й <…> бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — сказал представитель силового ведомства в разговоре с РИА Новости. До этого сообщалось об уничтожении бойцов ВСУ из этого же подразделения в районе села Борки, а также под населенным пунктом Корнево. На днях ФСБ задержала украинского бойца из 80-й бригады ВСУ. На допросе тот признался, что украинское командование приказывало им расстреливать гражданское население в Курской области. Также он рассказал, что Киев надеется в дальнейшем начать наступление в Белгородскую область.