«Удар для всех нас»: как вспоминают тюменку, погибшую рядом с врачом из Екатеринбурга

Тюменский хирург, скончавшаяся в Казани, была отличным наставником

16 августа 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Хирургу Анастасии Медведевой было 40 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скончавшаяся при странных обстоятельствах тюменский хирург Анастасия Медведева была талантливым специалистом и отличным наставником. Такими словами ее описывают коллеги и знакомые в соцсетях. «Это удар для всех нас, кто знал Анастасию Михайловну! Светлый человек, который излучал столько душевного тепла, что им можно было бы обогреть всю планету. Буду помнить твое добро до конца дней. Покойся с миром, мой близкий друг и самый лучший учитель», — написал Даги Абдуллаев. Марина Южакова вспомнила, что Медведева успешно прооперировала ее сына. «В 2017-м Анастасия Михайловна оперировала старшего сына, поэтому печальная новость шокировала меня. Очень жалко, уходят талантливые доктора», — считает женщина. «Нахожусь в состоянии шока. Анастасия Михайловна водила ко мне свою дочь. Невосполнимая утрата!» — добавила другая знакомая Медведевой. «Очень жаль, когда уходят молодые и очень нужные этому миру люди», — заключила Анастасия Бородина. Медведева скончалась в ночь на 11 августа в отеле «Дежавю» на курорте «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе Татарстана. Она работала в Областной клинической больнице №1 Тюмени. По данным KazanFirst.ru, рядом с ней был врач из Екатеринбурга. Якобы он пытался реанимировать женщину, но не смог. Корреспондент пытался связаться с ним, но он не отвечает на звонки и сообщения в мессенджере. В СК по Татарстану заявили URA.RU, что «все обстоятельства случившегося сейчас выясняются». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончавшаяся при странных обстоятельствах тюменский хирург Анастасия Медведева была талантливым специалистом и отличным наставником. Такими словами ее описывают коллеги и знакомые в соцсетях. «Это удар для всех нас, кто знал Анастасию Михайловну! Светлый человек, который излучал столько душевного тепла, что им можно было бы обогреть всю планету. Буду помнить твое добро до конца дней. Покойся с миром, мой близкий друг и самый лучший учитель», — написал Даги Абдуллаев. Марина Южакова вспомнила, что Медведева успешно прооперировала ее сына. «В 2017-м Анастасия Михайловна оперировала старшего сына, поэтому печальная новость шокировала меня. Очень жалко, уходят талантливые доктора», — считает женщина. «Нахожусь в состоянии шока. Анастасия Михайловна водила ко мне свою дочь. Невосполнимая утрата!» — добавила другая знакомая Медведевой. «Очень жаль, когда уходят молодые и очень нужные этому миру люди», — заключила Анастасия Бородина. Медведева скончалась в ночь на 11 августа в отеле «Дежавю» на курорте «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе Татарстана. Она работала в Областной клинической больнице №1 Тюмени. По данным KazanFirst.ru, рядом с ней был врач из Екатеринбурга. Якобы он пытался реанимировать женщину, но не смог. Корреспондент пытался связаться с ним, но он не отвечает на звонки и сообщения в мессенджере. В СК по Татарстану заявили URA.RU, что «все обстоятельства случившегося сейчас выясняются».