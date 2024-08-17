Глава Чечни Кадыров показал допрос боевика ВСУ, похищавшего мирных жителей Суджи

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с допроса пленных боевиков ВСУ. На видео солдат украинской армии признается, что похищал мирных жителей Курской области. Допрос проводил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.
«Пехота взяла в плен три человека из гражданских. Я так понял, они к кому-то в гости приехали. Наша задача была приехать, собрать, перевезти и передать Военной службе правопорядка Украины», — признался пленный боевик на видео, которое опубликовано в telegram-канале Кадырова.
Слова солдата последовали за вопросом Алаудинова о кадрах с экшен-камеры, изъятой у пленных. На них, по словам командира «Ахмата», захваченные боевики ВСУ занимаются погрузкой гражданских людей на машины в Судже.
Солдаты ВСУ активно сдаются в плен в Курской области после своего вторжения 6 августа. Об этом сообщил Алаудинов ранее, указав на распространенность данного явления на всех участках приграничного региона.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с допроса пленных боевиков ВСУ. На видео солдат украинской армии признается, что похищал мирных жителей Курской области. Допрос проводил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. «Пехота взяла в плен три человека из гражданских. Я так понял, они к кому-то в гости приехали. Наша задача была приехать, собрать, перевезти и передать Военной службе правопорядка Украины», — признался пленный боевик на видео, которое опубликовано в telegram-канале Кадырова. Слова солдата последовали за вопросом Алаудинова о кадрах с экшен-камеры, изъятой у пленных. На них, по словам командира «Ахмата», захваченные боевики ВСУ занимаются погрузкой гражданских людей на машины в Судже. Солдаты ВСУ активно сдаются в плен в Курской области после своего вторжения 6 августа. Об этом сообщил Алаудинов ранее, указав на распространенность данного явления на всех участках приграничного региона.