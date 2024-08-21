Близкий союзник Зеленского неожиданно высказался о конфликте

США и Китай должны активно способствовать началу мирных переговоров между Россией и Украиной. Вклад мировых держав может оказаться решающим в урегулировании конфликта. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел.
«В частности, мировые державы, не только Соединенные Штаты, но и Китай, должны внести значительный вклад», — заявил Павел в интервью Novinky. По его мнению, страны могут подтолкнуть обе страны к переговорам.
По его словам, продолжение противостояния между странами неизбежно, пока не будет достигнуто понимание того, что военные методы не приведут к достижению желаемых целей. Президент выразил опасения, что конфликт может перейти в замороженную фазу и продлиться годами, если не будет найдено решение в ближайшее время.
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