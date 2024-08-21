Близкий союзник Зеленского неожиданно высказался о конфликте

Президент Чехии Павел: США и КНР должны способствовать переговорам РФ и Украины
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Президент Чехии Павел заявил, что Китай и США должны активно оказывать влияние на мирные переговоры РФ и Украины
Президент Чехии Павел заявил, что Китай и США должны активно оказывать влияние на мирные переговоры РФ и Украины Фото:

США и Китай должны активно способствовать началу мирных переговоров между Россией и Украиной. Вклад мировых держав может оказаться решающим в урегулировании конфликта. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел.

«В частности, мировые державы, не только Соединенные Штаты, но и Китай, должны внести значительный вклад», — заявил Павел в интервью Novinky. По его мнению, страны могут подтолкнуть обе страны к переговорам.

По его словам, продолжение противостояния между странами неизбежно, пока не будет достигнуто понимание того, что военные методы не приведут к достижению желаемых целей. Президент выразил опасения, что конфликт может перейти в замороженную фазу и продлиться годами, если не будет найдено решение в ближайшее время.

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США и Китай должны активно способствовать началу мирных переговоров между Россией и Украиной. Вклад мировых держав может оказаться решающим в урегулировании конфликта. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел. «В частности, мировые державы, не только Соединенные Штаты, но и Китай, должны внести значительный вклад», — заявил Павел в интервью Novinky. По его мнению, страны могут подтолкнуть обе страны к переговорам. По его словам, продолжение противостояния между странами неизбежно, пока не будет достигнуто понимание того, что военные методы не приведут к достижению желаемых целей. Президент выразил опасения, что конфликт может перейти в замороженную фазу и продлиться годами, если не будет найдено решение в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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