На умершего Алена Делона ополчились за просьбу усыпить его собаку после смерти

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Российский кинолог осудила Алена Делона за просьбу усыпить собаку после его смерти Фото:

Желание умершего актера Алена Делона после своей смерти усыпить и захоронить свою собаку вместе с ним является эгоистичным и недопустимым. Так считает кинолог Людмила Рытикова.

«Это принцип „после меня хоть потоп“. То есть я умер и все равно, что будет дальше. Раньше так же любимую наложницу, жен и коней убивали после смерти какого-нибудь властителя», — прокомментировала Рытикова для издания «Ридус».

Актер скончался 18 августа. До своей смерти в завещании он выразил желание, чтобы его бельгийскую овчарку Лубо усыпили и похоронили вместе с ним, если она переживет своего хозяина. После смерти актера родственникам приходили письма с просьбой не усыплять животное. 21 августа родственники объявили, что не станут усыплять собаку.

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Желание умершего актера Алена Делона после своей смерти усыпить и захоронить свою собаку вместе с ним является эгоистичным и недопустимым. Так считает кинолог Людмила Рытикова. «Это принцип „после меня хоть потоп“. То есть я умер и все равно, что будет дальше. Раньше так же любимую наложницу, жен и коней убивали после смерти какого-нибудь властителя», — прокомментировала Рытикова для издания «Ридус». Актер скончался 18 августа. До своей смерти в завещании он выразил желание, чтобы его бельгийскую овчарку Лубо усыпили и похоронили вместе с ним, если она переживет своего хозяина. После смерти актера родственникам приходили письма с просьбой не усыплять животное. 21 августа родственники объявили, что не станут усыплять собаку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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