На умершего Алена Делона ополчились за просьбу усыпить его собаку после смерти

22 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Российский кинолог осудила Алена Делона за просьбу усыпить собаку после его смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Желание умершего актера Алена Делона после своей смерти усыпить и захоронить свою собаку вместе с ним является эгоистичным и недопустимым. Так считает кинолог Людмила Рытикова. «Это принцип „после меня хоть потоп“. То есть я умер и все равно, что будет дальше. Раньше так же любимую наложницу, жен и коней убивали после смерти какого-нибудь властителя», — прокомментировала Рытикова для издания «Ридус». Актер скончался 18 августа. До своей смерти в завещании он выразил желание, чтобы его бельгийскую овчарку Лубо усыпили и похоронили вместе с ним, если она переживет своего хозяина. После смерти актера родственникам приходили письма с просьбой не усыплять животное. 21 августа родственники объявили, что не станут усыплять собаку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желание умершего актера Алена Делона после своей смерти усыпить и захоронить свою собаку вместе с ним является эгоистичным и недопустимым. Так считает кинолог Людмила Рытикова. «Это принцип „после меня хоть потоп“. То есть я умер и все равно, что будет дальше. Раньше так же любимую наложницу, жен и коней убивали после смерти какого-нибудь властителя», — прокомментировала Рытикова для издания «Ридус». Актер скончался 18 августа. До своей смерти в завещании он выразил желание, чтобы его бельгийскую овчарку Лубо усыпили и похоронили вместе с ним, если она переживет своего хозяина. После смерти актера родственникам приходили письма с просьбой не усыплять животное. 21 августа родственники объявили, что не станут усыплять собаку.