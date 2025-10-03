Путин выступил в «Сириусе»
Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей и педагогов с наступающим Днем учителя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Российский лидер сейчас находится на территории «Сириуса» в Сочи.
В торжественной речи глава государства обратился в учителям и педагогам России. Путин выразил им наилучшие пожелания.
В России День учителя празднуют каждый год пятого октября. В 2025-м праздник совпадает с воскресным днем. Хотя он утверждён на официальном уровне, выходным по этому случаю не предусмотрен.
