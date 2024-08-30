Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов обвиняются в превышении полномочий при выполнении госконтракта, оба арестованы
Топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов обвиняются в превышении полномочий при выполнении госконтракта, оба арестованы Фото:

За превышение должностных полномочий при выполнении госконтракта арестованы топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство в отношении Миронова и Иванова и избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили ТАСС в пресс-службе суда. Отмечается, что они обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. 

Ранее следственные органы ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников в отношении руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ). Отмечается, что подшипники использовались для военных самолетов Ил-76МД-90А.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За превышение должностных полномочий при выполнении госконтракта арестованы топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство в отношении Миронова и Иванова и избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили ТАСС в пресс-службе суда. Отмечается, что они обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.  Ранее следственные органы ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников в отношении руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ). Отмечается, что подшипники использовались для военных самолетов Ил-76МД-90А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...