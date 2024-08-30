Топ-менеджеров арестовали за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

За превышение должностных полномочий при выполнении госконтракта арестованы топ-менеджеры Игорь Миронов и Олег Иванов. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство в отношении Миронова и Иванова и избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили ТАСС в пресс-службе суда. Отмечается, что они обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Ранее следственные органы ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников в отношении руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ). Отмечается, что подшипники использовались для военных самолетов Ил-76МД-90А.
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