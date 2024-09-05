05 сентября 2024

Зеленский официально уволил сразу трех своих ближайших соратников

Зеленский официально уволил Кулебу, Соколовскую и Точицкого
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский освободил от занимаемых должностей трех своих чиновников
Зеленский освободил от занимаемых должностей трех своих чиновников Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский освободил от должностей трех заместителей руководителя Офиса президента. Среди уволенных оказались Юлия Соколовская, Алексей Кулеба и Николай Точицкий.

«Указы от 5 сентября. Они касаются освобождения Соколовской, Кулебы и Точицкого от занимаемых должностей», — передает содержание официального документа «Интерфакс- Украина».

Точицкий, занимавший пост заместителя главы Офиса президента с апреля 2024 года, уже назначен министром культуры и стратегических коммуникаций. Кулеба, замглавы ОП с января 2023 года, перешел на пост вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министром развития территорий. Соколовская, замглавы ОП с марта 2020 года, ранее занимала пост министра социальной политики Украины с марта 2019 года. Новая должность последней остается неизвестной.

Отставка Кулебы могла произойти еще весной 2024 года. Однако этого не случилось из-за возражений со стороны Госдепа США. Накануне стало известно, что Кулеба написал заявление об увольнении.

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Лидер Украины Владимир Зеленский освободил от должностей трех заместителей руководителя Офиса президента. Среди уволенных оказались Юлия Соколовская, Алексей Кулеба и Николай Точицкий. «Указы от 5 сентября. Они касаются освобождения Соколовской, Кулебы и Точицкого от занимаемых должностей», — передает содержание официального документа «Интерфакс- Украина». Точицкий, занимавший пост заместителя главы Офиса президента с апреля 2024 года, уже назначен министром культуры и стратегических коммуникаций. Кулеба, замглавы ОП с января 2023 года, перешел на пост вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министром развития территорий. Соколовская, замглавы ОП с марта 2020 года, ранее занимала пост министра социальной политики Украины с марта 2019 года. Новая должность последней остается неизвестной. Отставка Кулебы могла произойти еще весной 2024 года. Однако этого не случилось из-за возражений со стороны Госдепа США. Накануне стало известно, что Кулеба написал заявление об увольнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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