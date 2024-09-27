Венгрия хочет наладить отношения с Россией в неподсанкционных сферах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Венгрия хочет улучшить экономические отношения с Россией, заявил Сийярто
Венгрия хочет улучшить экономические отношения с Россией, заявил Сийярто Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия не против улучшения экономических отношений с Россией во всех сферах, незатронутых санкциями. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы очень открыто говорим о нашем желании улучшить экономические отношения между Россией и Венгрией во всех сферах, которые не затронуты санкциями», — сообщил Сийярто ТАСС. Он уточнил, что Венгрия не симпатизирует санкционному режиму введенному против России, пускай и обязана его соблюдать. 

По его словам, именно из-за желания Венгрии сотрудничать на прошлой неделе состоялось заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште, где Россию представлял министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Сийярто также напомнил о проведении  бизнес-форума, в котором приняли участия около 200 предпринимателей двух стран.

Ранее Сийярто пристыдил Европу за сокрытие торговых отношений с Россией. По его словам, европейские страны продолжают торговать с РФ, однако только Венгрия делает это открыто. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия не против улучшения экономических отношений с Россией во всех сферах, незатронутых санкциями. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы очень открыто говорим о нашем желании улучшить экономические отношения между Россией и Венгрией во всех сферах, которые не затронуты санкциями», — сообщил Сийярто ТАСС. Он уточнил, что Венгрия не симпатизирует санкционному режиму введенному против России, пускай и обязана его соблюдать.  По его словам, именно из-за желания Венгрии сотрудничать на прошлой неделе состоялось заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште, где Россию представлял министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Сийярто также напомнил о проведении  бизнес-форума, в котором приняли участия около 200 предпринимателей двух стран. Ранее Сийярто пристыдил Европу за сокрытие торговых отношений с Россией. По его словам, европейские страны продолжают торговать с РФ, однако только Венгрия делает это открыто. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...