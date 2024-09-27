Венгрия хочет наладить отношения с Россией в неподсанкционных сферах

Венгрия не против улучшения экономических отношений с Россией во всех сферах, незатронутых санкциями. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы очень открыто говорим о нашем желании улучшить экономические отношения между Россией и Венгрией во всех сферах, которые не затронуты санкциями», — сообщил Сийярто ТАСС. Он уточнил, что Венгрия не симпатизирует санкционному режиму введенному против России, пускай и обязана его соблюдать.
По его словам, именно из-за желания Венгрии сотрудничать на прошлой неделе состоялось заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште, где Россию представлял министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Сийярто также напомнил о проведении бизнес-форума, в котором приняли участия около 200 предпринимателей двух стран.
Ранее Сийярто пристыдил Европу за сокрытие торговых отношений с Россией. По его словам, европейские страны продолжают торговать с РФ, однако только Венгрия делает это открыто.
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