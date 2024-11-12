Хельсинки хотят забрать крупнейшую в городе арену у российских владельцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арена принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко
Арена принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко Фото:

Столица Финляндии заберет крупнейшую в городе «Хельсинки Арену» у российских владельцев, попавших под санкции. Об этом сообщил исполнительный совет города.

«Город Хельсинки инициирует принудительный захват крупнейшей в столице Финляндии спортивной арены и арены для проведения мероприятий у ее российских владельцев, попавших под санкции», — сообщает Reuters со ссылкой на исполнительный совет города. Арена Helsinki Hall принадлежит президенту хоккейного клуба СКА Геннадию Тимченко и вице-президенту и главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, против которых страны Запада ввели санкции после начала СВО.

Арена Helsinki Hall была построена в 1997 году. Ее максимальная вместимость — 13 500 человек. Это крупнейший крытый стадион в столице Финляндии. 45% акций Helsinki Hall принадлежит структурам Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, которые приобрели комплекс в 2013 году. Земля, на которой находится объект, принадлежит городу Хельсинки. Арена не использовалась с 2022 года, после того как Евросоюз ввел санкции против России, передает Sport24. Летом мэрия Хельсинки вела переговоры о покупке арены Helsinki Hall, но они не увенчались успехом. Сейчас здание находится под угрозой разрушения. Правительство Финляндии ранее выделило 200 000 евро на конфискацию арены, сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Столица Финляндии заберет крупнейшую в городе «Хельсинки Арену» у российских владельцев, попавших под санкции. Об этом сообщил исполнительный совет города. «Город Хельсинки инициирует принудительный захват крупнейшей в столице Финляндии спортивной арены и арены для проведения мероприятий у ее российских владельцев, попавших под санкции», — сообщает Reuters со ссылкой на исполнительный совет города. Арена Helsinki Hall принадлежит президенту  хоккейного клуба СКА Геннадию Тимченко и вице-президенту и главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, против которых страны Запада ввели санкции после начала СВО. Арена Helsinki Hall была построена в 1997 году. Ее максимальная вместимость — 13 500 человек. Это крупнейший крытый стадион в столице Финляндии. 45% акций Helsinki Hall принадлежит структурам Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, которые приобрели комплекс в 2013 году. Земля, на которой находится объект, принадлежит городу Хельсинки. Арена не использовалась с 2022 года, после того как Евросоюз ввел санкции против России, передает Sport24. Летом мэрия Хельсинки вела переговоры о покупке арены Helsinki Hall, но они не увенчались успехом. Сейчас здание находится под угрозой разрушения. Правительство Финляндии ранее выделило 200 000 евро на конфискацию арены, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...