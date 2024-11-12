Хельсинки хотят забрать крупнейшую в городе арену у российских владельцев

Столица Финляндии заберет крупнейшую в городе «Хельсинки Арену» у российских владельцев, попавших под санкции. Об этом сообщил исполнительный совет города.
«Город Хельсинки инициирует принудительный захват крупнейшей в столице Финляндии спортивной арены и арены для проведения мероприятий у ее российских владельцев, попавших под санкции», — сообщает Reuters со ссылкой на исполнительный совет города. Арена Helsinki Hall принадлежит президенту хоккейного клуба СКА Геннадию Тимченко и вице-президенту и главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, против которых страны Запада ввели санкции после начала СВО.
Арена Helsinki Hall была построена в 1997 году. Ее максимальная вместимость — 13 500 человек. Это крупнейший крытый стадион в столице Финляндии. 45% акций Helsinki Hall принадлежит структурам Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, которые приобрели комплекс в 2013 году. Земля, на которой находится объект, принадлежит городу Хельсинки. Арена не использовалась с 2022 года, после того как Евросоюз ввел санкции против России, передает Sport24. Летом мэрия Хельсинки вела переговоры о покупке арены Helsinki Hall, но они не увенчались успехом. Сейчас здание находится под угрозой разрушения. Правительство Финляндии ранее выделило 200 000 евро на конфискацию арены, сообщает RT.
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