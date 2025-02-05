Треть российского бизнеса предпочитает использовать корпоративные сервисы VK

На сегодня 34% российских компаний предпочитают использовать в работе интегрированные корпоративные сервисы VK. Такие данные приводит директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.
«Мы стремимся создавать продукты, которые учитывают потребности всех сегментов рынка, поэтому тщательно анализируем обратную связь наших клиентов и на ее основе совершенствуем решения. <...> Расширили возможности мессенджера и видеоконференций. Мы уделяем особое внимание безопасности, отказоустойчивости и катастрофоустойчивости сервиса», — рассказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов. Его слова приводит пресс-служба компании.
Он также обозначил, что уже в настоящий момент VK расширил возможности для удобного перехода пользователей с зарубежных сервисов на отечественные. Благодаря этому бизнес может без проблем перенести все свои данные. В ходе исследования были опрошены представители 750 компаний из разных отраслей.
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