Якушев исполнил новогодние желания тяжелобольных детей

Детям, которые находятся на длительном лечении, передали более полумиллиона подарков в рамках ежегодной акции «Коробка храбрости» от партии «Единая Россия». В ней приняли участие почти 170 тысяч человек, следует из данных с официального сайта партии.
«„Коробка храбрости“ — большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей — поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди», — сообщил врио секретаря Генсовета «ЕР» Владимир Якушев, его слова опубликованы на сайте партии. Он подчеркнул, что ежегодный прирост участников акции делает ее народной.
В 2024 году партия организовала более 2,8 тысячи точек, куда люди могли принести игрушки для лечащихся детей. По словам Якушева, увеличение количества участников стимулирует организаторов акции создавать больше площадок, которые организуются в основном в приемных и штабах общественной поддержки ЕР.
Дети и взрослые, которые участвуют в акции и дарят подарки, становятся частью социально важного проекта, отметил врио секретаря Генсовета ЕР. А для ребенка такой подарок символизирует силу и надежду, а также помогает пережить сложное и болезненное лечение, заключила председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко.
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