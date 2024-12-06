Якушев исполнил новогодние желания тяжелобольных детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детям на длительном лечении передали более полумиллиона подарков в рамках акции «Коробка храбрости» от «Единой России»
Детям на длительном лечении передали более полумиллиона подарков в рамках акции «Коробка храбрости» от «Единой России» Фото:

Детям, которые находятся на длительном лечении, передали более полумиллиона подарков в рамках ежегодной акции «Коробка храбрости» от партии «Единая Россия». В ней приняли участие почти 170 тысяч человек, следует из данных с официального сайта партии. 

«„Коробка храбрости“ — большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей — поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди», — сообщил врио секретаря Генсовета «ЕР» Владимир Якушев, его слова опубликованы на сайте партии. Он подчеркнул, что ежегодный прирост участников акции делает ее народной.

В 2024 году партия организовала более 2,8 тысячи точек, куда люди могли принести игрушки для лечащихся детей. По словам Якушева, увеличение количества участников стимулирует организаторов акции создавать больше площадок, которые организуются в основном в приемных и штабах общественной поддержки ЕР. 

Дети и взрослые, которые участвуют в акции и дарят подарки, становятся частью социально важного проекта, отметил врио секретаря Генсовета ЕР. А для ребенка такой подарок символизирует силу и надежду, а также помогает пережить сложное и болезненное лечение, заключила председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Детям, которые находятся на длительном лечении, передали более полумиллиона подарков в рамках ежегодной акции «Коробка храбрости» от партии «Единая Россия». В ней приняли участие почти 170 тысяч человек, следует из данных с официального сайта партии.  «„Коробка храбрости“ — большой по значимости проект, потому что объединяет людей очень светлой, сердечной идеей — поддержать детей в сложную минуту, дать почувствовать, что они не один на один со своей проблемой, что за них переживают и желают выздоровления многие люди», — сообщил врио секретаря Генсовета «ЕР» Владимир Якушев, его слова опубликованы на сайте партии. Он подчеркнул, что ежегодный прирост участников акции делает ее народной. В 2024 году партия организовала более 2,8 тысячи точек, куда люди могли принести игрушки для лечащихся детей. По словам Якушева, увеличение количества участников стимулирует организаторов акции создавать больше площадок, которые организуются в основном в приемных и штабах общественной поддержки ЕР.  Дети и взрослые, которые участвуют в акции и дарят подарки, становятся частью социально важного проекта, отметил врио секретаря Генсовета ЕР. А для ребенка такой подарок символизирует силу и надежду, а также помогает пережить сложное и болезненное лечение, заключила председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...