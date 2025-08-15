Гордон* спрогнозировал, когда кончится СВО

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что, по данным его источников в Вашингтоне, конфликт на Украине завершится 15 августа 2025 года. Это следует из его выступления на одном из украинских телеканалов, которое было накануне, 14 августа.
«Я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра (то есть 15 августа — прим. URA.RU) конфликт закончится», — сказал Гордон. Его слова приводит telegram-канал «Политика страны».
Он сообщил, что речь идет о представителях высшего руководства в Вашингтоне, которые выразили мнение о возможном скором завершении конфликта. Журналист выразил надежду на такой исход, однако подчеркнул, что сможет поверить в это только тогда, когда увидит подтверждение происходящему.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на встречу российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, потому что он нелегитимен и не отражает настроений украинского народа. Об этом заявил посол России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что президент Украины прямо выражает отказ от выполнения достигнутых соглашений, что, по его словам, исключает возможность нахождения политического урегулирования. По оценке Мирошника, участие Зеленского в переговорном процессе не имеет смысла, поскольку он не проявляет готовности идти на компромиссы без внешнего давления.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER, на Аляске в городе Анкоридж. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
*Дмитрий Гордон признан в Российской Федерации иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.
