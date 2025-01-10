Зеленский пообещал европейскому бизнесу российские активы

Зеленский пытается подкупить европейский бизнес для восстановления Украины
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Зеленский пообещал Европе российские активы в обмен на помощь
Зеленский пообещал Европе российские активы в обмен на помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Европа поможет Украине восстановиться после завершения конфликта, то Киев отдаст им замороженные российские активы. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу.

«Весь европейский бизнес, который придет на Украину после конфликта, может не только помочь, но и заработать, может воспользоваться замороженными активами. Это ситуация win-win [все в выигрыше]», — сообщил Владимир Зеленский в беседе с Rainews24. Он отметил, что конференция о восстановлении Украины пройдет в Риме (Италия) в июле 2025 года.

Ранее стало известно, что Зеленский просил у избранного президента США Дональда Трампа российские активы, чтобы на эти деньги выкупить у Штатов оружие для ВСУ. Об этом украинский лидер заявлял в интервью блогеру Лексу Фридману.

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Если Европа поможет Украине восстановиться после завершения конфликта, то Киев отдаст им замороженные российские активы. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу. «Весь европейский бизнес, который придет на Украину после конфликта, может не только помочь, но и заработать, может воспользоваться замороженными активами. Это ситуация win-win [все в выигрыше]», — сообщил Владимир Зеленский в беседе с Rainews24. Он отметил, что конференция о восстановлении Украины пройдет в Риме (Италия) в июле 2025 года. Ранее стало известно, что Зеленский просил у избранного президента США Дональда Трампа российские активы, чтобы на эти деньги выкупить у Штатов оружие для ВСУ. Об этом украинский лидер заявлял в интервью блогеру Лексу Фридману.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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