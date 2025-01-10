Зеленский пообещал европейскому бизнесу российские активы

Если Европа поможет Украине восстановиться после завершения конфликта, то Киев отдаст им замороженные российские активы. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу.
«Весь европейский бизнес, который придет на Украину после конфликта, может не только помочь, но и заработать, может воспользоваться замороженными активами. Это ситуация win-win [все в выигрыше]», — сообщил Владимир Зеленский в беседе с Rainews24. Он отметил, что конференция о восстановлении Украины пройдет в Риме (Италия) в июле 2025 года.
Ранее стало известно, что Зеленский просил у избранного президента США Дональда Трампа российские активы, чтобы на эти деньги выкупить у Штатов оружие для ВСУ. Об этом украинский лидер заявлял в интервью блогеру Лексу Фридману.
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