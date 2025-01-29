Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья

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Кредит предоставят комании «Тираспольтрансгаз»
Кредит предоставят комании «Тираспольтрансгаз» Фото:

Россия предоставит кредит Приднестровью на приобретение газа. Об этом заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Россия выделяет именно Приднестровью кредит (для покупки газа — прим. URA.RU), определенный заем», — заявил Красносельский в разговоре с прессой. По его словам, кредит будет предоставлен компании «Тираспольтрансгаз», которая использует его для оплаты поставок газа со стороны «Молдовагаза».

Ранее в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, расположенных на границе с Молдовой, прошли митинги, организованные жителями Приднестровья. Протестующие выразили требование к властям обеспечить стабильное газоснабжение, передает «Ридус».

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Россия предоставит кредит Приднестровью на приобретение газа. Об этом заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. «Россия выделяет именно Приднестровью кредит (для покупки газа — прим. URA.RU), определенный заем», — заявил Красносельский в разговоре с прессой. По его словам, кредит будет предоставлен компании «Тираспольтрансгаз», которая использует его для оплаты поставок газа со стороны «Молдовагаза». Ранее в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, расположенных на границе с Молдовой, прошли митинги, организованные жителями Приднестровья. Протестующие выразили требование к властям обеспечить стабильное газоснабжение, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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