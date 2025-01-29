Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья

Россия предоставит кредит Приднестровью на приобретение газа. Об этом заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
«Россия выделяет именно Приднестровью кредит (для покупки газа — прим. URA.RU), определенный заем», — заявил Красносельский в разговоре с прессой. По его словам, кредит будет предоставлен компании «Тираспольтрансгаз», которая использует его для оплаты поставок газа со стороны «Молдовагаза».
Ранее в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, расположенных на границе с Молдовой, прошли митинги, организованные жителями Приднестровья. Протестующие выразили требование к властям обеспечить стабильное газоснабжение, передает «Ридус».
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