Минюст США ликвидировал группу ФБР по борьбе с информационным влиянием России

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Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с российским влиянием
Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с российским влиянием Фото:

Министерство юстиции США приняло решение о ликвидации специального подразделения Федерального бюро расследований (ФБР), которое занималось борьбой с информационным влиянием России и Китая. Это решение было оформлено в виде директивы, подписанной новой главой министерства и генеральным прокурором США Памелой Бонди.

«Приказано прекратить действия федеральных правоохранительных органов по борьбе с кампаниями влияния Китая и России, которые пытаются заслужить расположение... в американской политике», — сообщил телеканал NBC. В приказе Бонди отмечено, что ликвидация специального подразделения ФБР будет произведена в целях перераспределения ресурсов на решение более актуальных задач, а также прекращения рисков, связанных с дальнейшим использованием оружия и злоупотреблениями полномочиями со стороны прокуроров.

Там же уточняется, что уголовные обвинения в рамках закона о регистрации иностранных агентов будут ограничены только случаями, которые по своей сути близки к традиционному шпионажу. Ранее президент США Дональд Трамп в ходе продолжающегося контроля за руководством ФБР потребовал от нескольких высокопоставленных чиновников бюро уйти в отставку или на пенсию. Позже американский лидер анонсировал чистки в ФБР. По словам Трампа, под увольнение попадут ряд «коррумпированных» сотрудников бюро, которые работали над расследованием штурма Капитолия в Вашингтоне четыре года назад.

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Министерство юстиции США приняло решение о ликвидации специального подразделения Федерального бюро расследований (ФБР), которое занималось борьбой с информационным влиянием России и Китая. Это решение было оформлено в виде директивы, подписанной новой главой министерства и генеральным прокурором США Памелой Бонди. «Приказано прекратить действия федеральных правоохранительных органов по борьбе с кампаниями влияния Китая и России, которые пытаются заслужить расположение... в американской политике», — сообщил телеканал NBC. В приказе Бонди отмечено, что ликвидация специального подразделения ФБР будет произведена в целях перераспределения ресурсов на решение более актуальных задач, а также прекращения рисков, связанных с дальнейшим использованием оружия и злоупотреблениями полномочиями со стороны прокуроров. Там же уточняется, что уголовные обвинения в рамках закона о регистрации иностранных агентов будут ограничены только случаями, которые по своей сути близки к традиционному шпионажу. Ранее президент США Дональд Трамп в ходе продолжающегося контроля за руководством ФБР потребовал от нескольких высокопоставленных чиновников бюро уйти в отставку или на пенсию. Позже американский лидер анонсировал чистки в ФБР. По словам Трампа, под увольнение попадут ряд «коррумпированных» сотрудников бюро, которые работали над расследованием штурма Капитолия в Вашингтоне четыре года назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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