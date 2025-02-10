Приднестровье отказалось от гранта Евросоюза (ЕС) на 60 миллионов евро для закупки газа и договорилось о поставках топлива из Венгрии. Об этом рассказал премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
«В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 миллионов евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения», — приводит слова Речана официальный telegram-канал молдавского правительства Молдавии. Он добавил, что вместо этого венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG будет поставлять газ на границу с Молдовой в соответствии с контрактом с Moldovagaz.
По словам Речана, основное условие ЕС, связанное с повышением тарифов для потребителей, власти Приднестровья отвергли. Молдавия согласится на транзит при выполнении ряда требований, включая освобождение политических заключенных и восстановление работы молдавского телевидения. Ситуация с газом в регионе оставалась сложной, и несмотря на ранее выделенные средства от ЕС, Приднестровье испытывало газовую блокаду. Теперь республике предстоит рассчитывать на венгерскую компанию как посредника для закупок газа на европейском рынке, а платежи будут осуществляться за счет российской помощи.
С января транзит газа в Приднестровье и Молдавию прекратился из-за решения Украины о непродлении соглашения с Россией. Кишинев также отказался гасить задолженность перед «Газпромом». Молдавия начала получать энергоресурсы из Европы, что вызвало рост тарифов для населения. Приднестровье оказалось полностью изолированным в плане газа. В Тирасполе отметили, что даже после временного возобновления поставок экономика продолжает страдать, передает Pravda.Ru.
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